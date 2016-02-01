Семь безумных и смешных историй демонстрируются в Запорожье на фестивале черных комедий "Black comedy fest", который проходит в киноконцертном зале имени Довженко по 29 марта.
"Странные люди", "Самаритяне", "С приветом из Миллвуда", "Пока клетка не разлучит нас", "Очередь", "На бегу" и "Барри" - это лучшие новые короткометражные фильмы данного жанра производства Франции, США и Пуэрто-Рико. Показ — на языке оригинала с субтитрами на украинском языке.
Фестиваль демонстрируется в девятнадцати городах Украины. В Запорожской области - также в Бердянске, в аниткафе "ЧАС Є", 31 марта.
***
"Black comedy fest" смотрите в Малом зале ККЗ имени Довженко.
Сеансы по 22 марта: 19.00, 21.10; с 23 по 29 марта 21.00.
Билеты по 30 грн.
Телефон ККЗ имени Довженко для справок 233-35-28.
В ККЗ имени Довженко также показывают программу "Украинская новая волна" - лучшие украинские короткометражные фильмы года.
"Странные люди", "Самаритяне", "С приветом из Миллвуда", "Пока клетка не разлучит нас", "Очередь", "На бегу" и "Барри" - это лучшие новые короткометражные фильмы данного жанра производства Франции, США и Пуэрто-Рико. Показ — на языке оригинала с субтитрами на украинском языке.
Фестиваль демонстрируется в девятнадцати городах Украины. В Запорожской области - также в Бердянске, в аниткафе "ЧАС Є", 31 марта.
***
"Black comedy fest" смотрите в Малом зале ККЗ имени Довженко.
Сеансы по 22 марта: 19.00, 21.10; с 23 по 29 марта 21.00.
Билеты по 30 грн.
Телефон ККЗ имени Довженко для справок 233-35-28.
В ККЗ имени Довженко также показывают программу "Украинская новая волна" - лучшие украинские короткометражные фильмы года.
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