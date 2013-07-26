В селе Осипенко возле военного мемориала, где похоронены односельчане - махновские повстанцы и в экспозиции народного краеведческого музея для студийцев юношеской краеведческой студии " Джерельце " и учащихся школы проведено тематическое музейное мероприятие: " Демократичні традиції й героїко-культурна спадщина нашого народу " .Оно состоялось в рамках мероприятий по празднованию 100-летия от начала Украинской национальной демократической революции и Освободительной крестьянской войны 1917-21 годов с включением историко-патриотической составляющей по консолидации общества вокруг идеи национальной государственности, противодействия российской агрессии.Юные осипенковцы узнали о земляках - участниках народного государствообразующего движения, которые стали на защиту рожденных в огне Украинской революции и Освободительной войны демократических завоеваний, чтобы защитить право на жизнь, свободу для будущих поколений.Посетители музея также имели возможность прослушать доклад на тему: " Утворення Української Центральної Ради і революційні події весни 1917 року в історії українського державотворення " , просмотреть фрагменты фильмов из цикла: " Невідома Україна. Нариси історії Вітчизни " , документальную выставку: " У вирі революції і становлення української держави " .Юные осипенковцы услышали от работников музея и своих сверстников, студийцев-юных экскурсоводов музея волнующие рассказы о победе земляков в борьбе за установление народной власти Свободных Советов в Приазовье и на Юге Украины, которая проходила сто лет назад; о потомках казаков - односельчанах.Во время экскурсий по залам музея они познакомились с документами тех лет: печатными изданиями, призывами и приказами руководящих органов революционно-повстанческого движения, предметами вооружения повстанцев, многими вещами - свидетельствами той эпохи.Организатором мероприятий выступил Осипенковский народный краеведческий музей.