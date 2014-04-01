Двухдневный фестиваль в формате " развлечения для всей семьи " прошел в ДК металлургов.Такие праздники в последние несколько лет стали приметой многих городов-миллионников, теперь и до Запорожья добралась новая тенденция.Около 70 представителей молодых брендов представили свои товары: одежду, обувь, аксессуары и декор.Здесь работали интересные фотозоны, звучала живая музыка, при этом была организована детская зона, чтобы папы и мамы спокойно могли насладиться шопингом.Дизайн-маркет - это большой красивый базар. Именно красивый, поскольку для всех дизайнеров действует единое правило: привезти не только одежду, а создать маленький бутик с декорациями.- Дизайнеры сказали нам большое спасибо, потому что мы один из немногих городов Украины, кто действительно старался создать для них максимально комфортные условия, - рассказала организатор мероприятия Наталья Смаглюк. - Мы получили их товар по почте, чтобы они не тащили баулы в поездах, мы привезли их на локацию, смонтировали их оборудование, помогли им расселиться, мы нашли волонтеров, которые им во всем помогали, например, приносили им водички или покушать.Многие из них до сегодняшнего дня считали Запорожье глухой провинцией, но их мнение теперь изменилось.Следующий " RUMBAMBAR " организаторы планируют провести уже в апреле.Фото автора.