Волонтер и военнослужащий 37-го батальона утверждают, что весь арсенал после очередной проверки на территории базы в селе Широком, где изначально базировался батальон территориальной обороны Запорожской области, который спустя пару месяцев решением Генштаба вошел в состав ВСУ. Пару лет назад местом дислокации батальона стал Токмакский район, что вызвало возмущение личного состава. Демобилизованные воины даже устраивали акции протеста возле стен ОГА.Напомним, на сайте СБУ появилась информация, что "в ходе обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатометы РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось 30 минометных детонаторов МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки".По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к организации хранилища и источники происхождения оружия и боеприпасов.Аналогичная информация появилась и на сайте ГУНП в Запорожской области. А вот волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Фейсбуке сообщила, что изъятое оружие находилось на территории центра летной подготовки имени Покрышкина в селе Широкое, где изначально базировался 37-й батальон.Арсенал бойцы привезли в 2014 году из Авдеевки, тогда им выдали непригодное к использованию оружие и боеприпасы и оно числилось на балансе батальона.Как сообщила Ольга, в 2015 году склад боеприпасов во время проверки комиссии из представителей военной прокуратуры и СБУ опечатали и составили акт на утилизацию. С тех пор оружие находилось в ангаре на территории, где базировался батальон до отправки в зону АТО.— Про існування боєкомплекту, що підлягає утилізації, знали всі силові відомства в Запорізькій області — від військкомату до СБУ — пишет Ольга Решетилова.У ангара постоянно находилась охрана из военнослужащих батальона. Волонтер возмущена такой ситуацией и обещает опубликовать на своей страничке акт об утилизации, составленный в 2015 году.И военнослужащий 37-го батальона Алексей Петров также заявляет на своей страничке в Фейсбуке о наличии всех документов на оружие, которое необходимо утилизировать. По его словам, практически все изображенное на фото, было ранее изъято для последующей утилизации. А до этого арсенал оставался на базе батальона на ответственном хранении.