Информация РЭС ПАО " Запорожьеоблэнерго " о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах района размещается на сайте райгосадминистрации. Свет отсутствует с 9.00 до 17.00.Так, 23-24 марта полностью будут отключены села Азов, Вишневатое, Листвянка, Вольное и Биловеж, 27-29 марта этого блага цивилизации будут лишены в Антоновке, также он будет отсутствовать в селе Азов на току.Кстати, на улице Мира в селе Кузнецовке его, если верить графику, не было целых пять дней — 1,2,6,7 и 10 марта. Без света по дню сидели в Новозлатополе, Солодководном, Новодворовке и в самой Розовке, где, правда, свет отключали только на одной улице. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.Источник: сайт Розовской РГА