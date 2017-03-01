Мошенники не гнушаются воровать деньги у волонтеров и родителей, которые собирают средства на спасение жизни своего ребенка.
Историю Дениса Тарана знают далеко за пределами Бердянска. У мальчика тяжелая болезнь, вызванная вирусом герпеса. Волонтеры организовывали благотворительные ярмарки и концерты в поддержку Дениски. Сейчас мальчика лечат в Германии.
К тяжелым испытаниям, которые легли на семью, добавилось еще одно. С картсчета, на который небезразличные люди зачисляли средства на лечение, мошенники сняли свыше 10 тысяч. Родные написали заявление в полицию, обратились в службу безопасности "Приват банка".
Сейчас Дениска вместе с мамой находится на лечении в Германии. Как сообщает в социальных сетях мама мальчика Ирина, немецкие медики отмечают положительные изменения в состоянии здоровья ребенка. К сожалению, собранных на сегодня средств не хватает на прохождение полного курса реабилитации. Сбор пожертвований на лечение Дениса Тарана продолжается. Вы можете перечислять средства на карту папы Дениса.
Новые неквизиты для помощи Денису Тарану:
Карта ПРИВАТ БАНКА
5168 7427 0413 6096 Таран Сергей Николаевич
Подобные случаи телефонного и интернет-мошенничества далеко не единичны. Следователь Бердянского городского отдела полиции Елена Патлаченко рассказала о самых распространенных видах банковских афер.
Как правило, они делятся на три вида. Один из них - ночные звонки. Человеку сообщают, что близкий родственник попал в ДТП, и нужно перечислить определенную сумму денег для решения вопроса.
Также часто мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают: что ваш счет непонятным образом заблокирован. В ходе разговора попросят сообщить номер карты. После чего, деньги со счета жертвы переходят на счет мошенника.
Нередко мошенники обманывают людей, которые продают вещи на интернет-площадках. Неизвестные представляются покупателями, заинтересованными в товаре. Убеждают, что хотят приобрести товар немедленно, но вот незадача: покупатель находится далеко за пределами города и для перечисления средств ему нужны ваши паспортные данные и номер карты.
- Помните о том, что настоящий сотрудник банка никогда в ходе телефонного разговора не сообщит вам, что вы заблокированы. Если вы получили такую информацию и сомневаетесь, пожалуйста, обратитесь в банковское учреждение и удостоверьтесь, - отметила Елена Патлаченко.
Источник: ПроБердянск
Историю Дениса Тарана знают далеко за пределами Бердянска. У мальчика тяжелая болезнь, вызванная вирусом герпеса. Волонтеры организовывали благотворительные ярмарки и концерты в поддержку Дениски. Сейчас мальчика лечат в Германии.
К тяжелым испытаниям, которые легли на семью, добавилось еще одно. С картсчета, на который небезразличные люди зачисляли средства на лечение, мошенники сняли свыше 10 тысяч. Родные написали заявление в полицию, обратились в службу безопасности "Приват банка".
Сейчас Дениска вместе с мамой находится на лечении в Германии. Как сообщает в социальных сетях мама мальчика Ирина, немецкие медики отмечают положительные изменения в состоянии здоровья ребенка. К сожалению, собранных на сегодня средств не хватает на прохождение полного курса реабилитации. Сбор пожертвований на лечение Дениса Тарана продолжается. Вы можете перечислять средства на карту папы Дениса.
Новые неквизиты для помощи Денису Тарану:
Карта ПРИВАТ БАНКА
5168 7427 0413 6096 Таран Сергей Николаевич
Подобные случаи телефонного и интернет-мошенничества далеко не единичны. Следователь Бердянского городского отдела полиции Елена Патлаченко рассказала о самых распространенных видах банковских афер.
Как правило, они делятся на три вида. Один из них - ночные звонки. Человеку сообщают, что близкий родственник попал в ДТП, и нужно перечислить определенную сумму денег для решения вопроса.
Также часто мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают: что ваш счет непонятным образом заблокирован. В ходе разговора попросят сообщить номер карты. После чего, деньги со счета жертвы переходят на счет мошенника.
Нередко мошенники обманывают людей, которые продают вещи на интернет-площадках. Неизвестные представляются покупателями, заинтересованными в товаре. Убеждают, что хотят приобрести товар немедленно, но вот незадача: покупатель находится далеко за пределами города и для перечисления средств ему нужны ваши паспортные данные и номер карты.
- Помните о том, что настоящий сотрудник банка никогда в ходе телефонного разговора не сообщит вам, что вы заблокированы. Если вы получили такую информацию и сомневаетесь, пожалуйста, обратитесь в банковское учреждение и удостоверьтесь, - отметила Елена Патлаченко.
Источник: ПроБердянск
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