Как сообщает пресс-службы управления патрульной полиции Запорожья, в 22.48 к экипажу подошел мужчина, сообщивший, что слышал, как в районе остановки общественного транспорта " ул. Фортечная " громко кричала девушка.Патрульные выбежали из автомобиля и увидели, как от остановки убегал мужчина. Увидев полицейских, он выбросил в траву телефон.Патрульные догнали мужчину, он оказывал сопротивление и пытался сбежать.Подошедшая к экипажу женщина рассказала, что возвращалась с работы и возле остановки подверглась нападению мужчины, который прятался за деревом. Он тянул ее за руки, закрывал рот и угрожал физической расправой, не смотря на состояние своей жертвы.Достойного сопротивления негодяю женщина оказать не могла — находится на седьмом месяце беременности, она могла только громко звать на помощь.Потерпевшая узнала нападавшего. На место была вызвана следственно-оперативная группа Александровского ОП.