В Бородинском микрорайоне Запорожья каждую субботу, в 11:00 в парке возле храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова будут кормить малоимущих людей.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Участие в социальном проекте по поддержке людей, которые в силу обстоятельств попали в категорию социально незащищенных, может принять любой желающий. Кто не равнодушен к участи обездоленных, община храма просит сообщать им об этом.
Церковь находится возле Бородинского рынка.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Участие в социальном проекте по поддержке людей, которые в силу обстоятельств попали в категорию социально незащищенных, может принять любой желающий. Кто не равнодушен к участи обездоленных, община храма просит сообщать им об этом.
Церковь находится возле Бородинского рынка.
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