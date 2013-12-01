Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.Участие в социальном проекте по поддержке людей, которые в силу обстоятельств попали в категорию социально незащищенных, может принять любой желающий. Кто не равнодушен к участи обездоленных, община храма просит сообщать им об этом.Церковь находится возле Бородинского рынка.