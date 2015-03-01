На урок патриотического воспитания молодежи были приглашены представители различных силовых структур. Гости рассказывали ученикам о героических поступках добровольцев, организации волонтерского движения и важности помощи каждого гражданина Украины.Представитель батальона специального назначения полиции " СКИФ " ГУНП в Запорожской области отметил, что бойцы в зоне АТО понесли много потерь из-за элементарного отсутствия надежного тылового обеспечения, поэтому вклад каждого жителя Украины является лучшей помощью ее защитникам.Студенты также узнали о кропотливой работе сотрудников взрывотехнической службы Запорожской полиции.Их поразила храбрость бойцов, организованность мирных жителей, взаимопомощь и патриотизм граждан Украины." Під час бесіди з молоддю важко було не помітити щирі почуття поваги, сильні емоції та неабиякий інтерес студентів, – отметил капитан Михаил Вернигора.В конце встречи юноши и девушки стоя поблагодарили отважных бойцов, участников АТО и защитников мирной жизни бурными аплодисментами." Дуже добре, що в навчальних закладах проводяться подібні заходи, – отметила Анастасия Войтова. – Я навіть не здогадувалась, якою ціною захищається спокій в нашій державі і вважаю, що її жителі повинні знати своїх героїв " .Автор - Анатолий Гололобов