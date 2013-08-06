Здоровью и жизни троих людей, которых сегодня ночью спасли в Бердянске огнеборцы, ничего не угрожает.
Возгорание в квартире девятиэтажного дома по улице Волонтеров возникло среди ночи — сообщение о пожаре в Службу спасения "101" поступило в 04:03.
На месте происшествия спасатели установили, что в жилой комнате горят домашние вещи и мебель на общей площади 2 кв.м. В задымленном помещении находились трое людей.
Огнеборцы вывели на свежий воздух мужчин 1970 и 1980 г.р. и женщину 1973 г.р. После осмотра медики установили, что жизни спасенных ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.
Пожар спасатели ликвидировали подручными средствами в 04:15. Причина возгорания устанавливается, проводится расследование.
Источник: пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области
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