Возгорание в квартире девятиэтажного дома по улице Волонтеров возникло среди ночи — сообщение о пожаре в Службу спасения "101" поступило в 04:03.На месте происшествия спасатели установили, что в жилой комнате горят домашние вещи и мебель на общей площади 2 кв.м. В задымленном помещении находились трое людей.Огнеборцы вывели на свежий воздух мужчин 1970 и 1980 г.р. и женщину 1973 г.р. После осмотра медики установили, что жизни спасенных ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.Пожар спасатели ликвидировали подручными средствами в 04:15. Причина возгорания устанавливается, проводится расследование.Источник: пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области