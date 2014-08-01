Тур начался 6 февраля в Луцке, всего же Виктор Бронюк с коллегами в разных городах страны дадут более 30 концертов. Главный аккорд тура прозвучит в Киеве, где " ТиК " выступил в Национальном дворце " Украина " .Драйвовый почти двухчасовой позитивный концерт в ДК " Днепроспецсталь " доставил запорожцам настоящее удовольствие. Некоторые поклонники этой оригинальной группы не смогли усидеть в креслах — они бросились танцевать под зажигательные мелодии.Прозвучали ставшие уже классикой " Олені”, “Вчителька”, “Сірожине пірожене”, “Не цілуй”, “Альона”, “Свєта”, “Робот”, “Алкоголізм”, “Старший сержант”, “Ой піду я на гору крутую” и другие, не менее популярные в народе композиции.Кстати, похудевший Виктор Бронюк демонстрировал свои не только вокальные, но и танцевальные способности. Гром аплодисментов достался также бэк-вокалистке Виктории Воронюк, которая в своем образе — ярком платье и цветастом платке - очень смахивает на Солоху, и музыкантам группы. В частности, Сергей Шамрай, ставший во время тура отцом — у него родилась дочь, показал запорожцам, что умеет играть на тромбоне... ногой.В каждом концерте Виктор Бронюк дарит счастливчику из числа зрителей подарок от партнера тура — интернет-магазина " Розетка " . В Запорожье приз - сертификат на 1000 гривен для покупки товаров - лидер ВИА " ТиК " предложил получить зрительнице Виктории Александровне (собирательное имя получилось из имен участников коллектива — Виктории и Александра).И такая счастливица — девочка Вика, пришедшая на концерт с папой Сашей, нашлась, что отец малышки подтвердил копией свидетельства о рождении. За сертификат девочка должна была прочитать стихотворение или поздравить зрителей, но она очень растерялась, так что ей на помощь Виктору Бронюку пришлось вызывать на сцену ее отца. Александр стихи также читать не стал, зато поздравил всех запорожцев с весной....Концерт группа " ТиК " завершила так, как заканчивает свое выступление и в нашей стране, и за рубежом — патриотической песней " Люби ти Україну”.Запорожцы долго не хотели отпускать исполнителей. В свою очередь Виктор Бронюк благодарил за теплый прием и пообещал, что приедет в Запорожье еще.Фото: Александр Прилепа