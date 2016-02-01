Как рассказали организаторы акции, ее суть в том, что каждый желающий может сфотографироваться на фоне баннера "На честь героїв АТО", пожертвовав в волонтерский ящичек посильную сумму, а потом найти свое фото в соцсети Фейсбук в группе "Фото на честь героїв АТО".Желающие смогут облачиться в национальную одежду - сорочки, плахты, платки, шапки, украсить себя лентами, веночками.- Мета акції: засвідчити свою підтримку та пошану захисникам України, - отметили организаторы патриотической акции. - Запрошуємо, приходьте всі охочі! До приємної зустрічі!Акция в ТРЦ будет проходить до 20.00.Предыдущая аналогичная акция, организованная волонтером 55-й бригады Надеждой Мороз, проходила здесь же 27 февраля прошлого года.Фото: Александр Прилепа