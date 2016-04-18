37-летний гражданин Турции прибыл рейсом " Стамбул-Запорожье " . Во время прохождения паспортного контроля он явно нервничал, поэтому пограничники приняли решение о углубленного осмотра вещей иностранца.В результате совместного с сотрудниками ГФС осмотра в багаже гражданина и был обнаружен груз. Сумма оценки незаконно ввезенного товара составила 30 тысяч гривен.Табак установленным порядком представители фискальной службы изъяли, сообщает пресс-служба Бердянского погранотряда.