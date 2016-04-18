150 пачек табака для кальяна обнаружили во время досмотра пассажира рейса из Стамбула пограничники Бердянского отряда совместно с представителями фискальной службы.
37-летний гражданин Турции прибыл рейсом "Стамбул-Запорожье". Во время прохождения паспортного контроля он явно нервничал, поэтому пограничники приняли решение о углубленного осмотра вещей иностранца.
В результате совместного с сотрудниками ГФС осмотра в багаже гражданина и был обнаружен груз. Сумма оценки незаконно ввезенного товара составила 30 тысяч гривен.
Табак установленным порядком представители фискальной службы изъяли, сообщает пресс-служба Бердянского погранотряда.
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