Специальный трекер позволяет определить место положения человека в любой точке Украины.
Как рассказал начальник Управления полиции охраны в Запорожской области полковник полиции Сергей Рубанов, точность определения этого небольшого устройства, которое можно носить в кармане, — 5-10 метров.
- В случае необходимости его можно дать ребенку и это даст возможность отследить место его положения, маршрут движения, - отметил Сергей Александрович. - Информация выводится через Интернет на компьютер к родителям и они смогут в любое время знать, где находится их сын или дочь.
Немаловажно и то, что в трекере имеется кнопка вызова полиции.
- В случае нештатной ситуации ребенок нажмет кнопку и по вызову прибудет группа задержания полиции охраны, - уточняет Сергей Рубанов. По нормативу полицейские должны прибыть на место вызова не позже чем через 5 минут.
К слову, кнопку вызова сотрудники полиции охраны устанавливают в домах или квартирах, которые по договору они берут под охрану. По словам Сергея Александровича, сейчас участились случаи, когда грабители врываются в жилье, когда там находятся хозяева, и "тревожная кнопка" в данном случае явно будет нелишней. Стоимость ежемесячного обслуживания - 50% стоимости охраны квартиры.
Напомним, до 31 марта полиция охраны проводит в Запорожской области традиционную акцию "Квартира под охрану", в рамках которой гражданам предоставляется 50-процентная скидка (участникам АТО и членам семей погибших - 75%) на монтажные работы.
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