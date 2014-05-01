Интересное мероприятие по плетению кукол с мастером добрых дел Ольгой Корниенко организовала Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины.Все материалы, необходимые для мотания кукол, Ольга Корниенко принесла с собой и предоставила возможность участникам мастер-класса сосредоточиться исключительно на творческом процессе.- Каждая мотанка – это симбиоз славянских традиций и современной психологии, - отметила Ольга Корниенко. - С одной стороны наши предки делали такую развлекательную игрушку из тканевых лоскутов, зазывая весну. С другой стороны - при создании куклы-мотанки мы можем познать себя с психологической точки зрения.На мастер-классе учились делать одну из популярных разновидностей кукол-мотанок – сороку, которая символизирует собой приход весны, а также при создании, которой можно отправить во вселенную определенные запросы.- Процесс помогает получить ответы на свои вопросы, - рассказала Ольга Корниенко. - Любая кукла – это, прежде всего, запрос. С сорокой часто возникают ассоциации, что эта птица - сплетница, любительница всего блестящего. Через ассоциацию со сплетнями мы будем прорабатывать запрос хороших новостей, а через тягу птицы ко всему блестящему будем работать над запросом богатства. Во время создания сороки можно мысленно призывать любое желание, которое вы хотите.Что интересно, приматывание каждого нового элемента куклы тоже имеет свое определенное значение, по которому можно понять, чего ждет человек от жизни. Мастерица расшифровала участникам каждый зашифрованный символ и помогла получить максимальное удовольствие от самого процесса.- Для меня в кукле-мотанке есть что-то магическое, волшебное, - поделилась впечатлениями с " Индустриалкой " журналистка TV5 Ольга Васильева. - Мне давно хотелось ее сделать, но как говорится: то одно, то другое. Поэтому, когда появилась такая возможность, тем более, что можно было совместить приятное с полезным, я была очень рада. На мастер-классе понравилось, что подошли к изготовлению оберега не только с точки зрения традиций, но и психологии. А самое главное, что не нужно ничего шить. Я люблю вязать, и даже иногда делаю подарки друзьям своими руками, но совершенно не люблю шить. Так как мы делали мотанку-сороку, которая приносит хорошие новости, теперь других известий и не жду.Все участники мастер-класса остались довольны результатами и уже ждут новой встречи с Ольгой Корниенко, которая пообещала провести мастер-класс, посвященный пасхальной тематике.