Перевозка в купе пассажирского или скорого поезда собак (независимо от размера, в том числе собак-поводырей незрячих) разрешается только в купейном вагоне при условии выкупа пассажиром всех мест в купе. Большие собаки (выше 45 см, не более одного) перевозятся в намордниках на цепочках или ременных привязках, малые - в ящиках, корзинах, клетках (не более двух особей).В плацкартных вагонах ночных скорых и пассажирских поездов, вагонах 2-го класса поездов " Региональный экспресс " , Интерсити и Интерсити+ комнатные животные не более двух особей (малые собаки, коты и т. п) перевозятся в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах с водонепроницаемым абсорбирующим дном (не более одного места ручной клади), которые размещаются на местах, предназначенных для ручной клади, на руках у пассажира или под местами для сидения.В региональных поездах большие собаки перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающего, а малые собаки размещаются под местами для сидения в ящиках, корзинах, клетках (не более двух особей).Мелкие комнатные животные (кроме собак) и комнатные декоративные птицы перевозятся во всех типах вагонов независимо от наличия ручной клади и должны быть помещены в ящики, корзины, клетки (не более одного места ручной клади) и свободно размещаться на местах, отведенных для ручной клади.Владельцы собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц должны иметь при себе оформленные должным образом ветеринарные документы.Домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепела, голуби и т. п) допускается к перевозке только в общих вагонах местных поездов и региональных поездах в ящиках, корзинах, клетках (не более одного места ручной клади), размеры которых не превышают размеров, предусмотренных для ручной клади.Оформление перевозки осуществляется багажной квитанцией с надписью на лицевой стороне "Багаж на руках пассажира" или квитанцией по форме ЛУ-12а или перевозочным документом, оформленным электронным способом, отдельно для большой собаки или места ручной клади (ящика, корзины, клетки).Перевозка диких животных в ручной клади запрещается.Животных и птиц запрещается сдавать и принимать на хранение в вокзальные камеры хранения (автоматические или стационарные), сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги