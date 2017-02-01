До этого лучший показатель результативности принадлежал " Будивельнику " , который в домашнем матче 27 октября настрелял 108 очков именно в кольцо запорожцев....Оба соперника досрочно справились с задачей-минимум - выходом в зону плей-офф, поэтому не ставили каких-то стратегических задач в отчетном матче. Акцент и хозяева, и гости сделали на действия в атаке, и от этого выиграли, прежде всего, зрители (результативный баскетбол всегда был в почете). Но о другом аспекте игры - защите - команды не очень заботились, что не могло не сказаться на зрелищности.Начало стартовой четверти уверенно выиграли запорожцы - 7:2, но уже через минуту табло показывало преимущество " Кремня " - 9:7 - постарались Кадыгроб, Ясиненко и Байда. Однако это был последнее лидерство гостей. Вскоре хозяева перехватили инициативу, и на 8-й минуте довели свое преимущество до 10 пунктов.Пришлось наставнику " Кремня " Борису Сагаю брать тайм-аут, но польза от него была минимальной - на перерыв команды ушли при счете 29:18 в пользу БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " . Наиболее полезно в первые десять минут сыграл Дмитрий Липовцев, который принес в командную копилку 7 очков.Следующая десятиминутка началась вспышкой активности кременчужан, которые сократили отставание до 7 пунктов. И теперь уже Валерий Плеханов вынужден был попросить минутку, чтобы привести своих подопечных в чувство. В отличие от своего кременчугского коллеги, ему удалось внести необходимые коррективы в игру, и на большой перерыв запорожские баскетболисты ушли с преимуществом в 18 очков - 58:40.Интересно, что одним из главных " обидчиков " гостей в этот период стал Павел Буренко, который только недавно возобновил тренировки после перенесенной травмы. А самыми результативными в первой половине игры были: у хозяев - Виталий Мальчевский и Станислав Овдеенко, у гостей - Ярослав Кадыгроб, которые записали в собственной актива по 10 очков. Что касается борьбы за отскоки, то в этом компоненте незначительное преимущество имели запорожцы - 13:11.Во время большого перерыва состоялся традиционный конкурс бросков среди юных поклонников баскетбола на призы титульного спонсора чемпионата Суперлиги и БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " - торговой марки " Parimatch " . Победу праздновал двенадцатилетний Даниил Черненко.Третья четверть проходила на встречных курсах. Обе команды сделали ставку на броски из-за дуги, и в итоге эта тактика оправдывала себя восемь раз. Трижды достигали цели " трешки " в исполнении кременчужанина Богдана Ясиненко. Впрочем, хозяевам все же удалось увеличить свое преимущество до 24 пунктов, и зрители с нетерпением ждали того момента, когда результативность запорожского клуба станет трехзначной.Произошло это на 37-й минуте, после попадания капитана БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " Александра Рыбалко. А, между прочим, на первых минутах заключительной четверти гости пытались " хлопнуть дверью " . Кожемякину, Нещерету и Байде удалось вернуть кременчужан к минус 12, но очередной тайм-аут от Валерия Плеханова вернул его подопечных в игру. Конечный счет - 113: 88 - дал исчерпывающий ответ кто есть кто в этом противостоянии. Добавим, что самыми полезными игроками матча стали Виталий Мальчевский и Дмитрий Липовцев, которые набрали соответственно 25 и 24 балла эффективности.- Пока восстанавливаюсь после травмы, еще не в тех кондициях, в которых хотелось бы быть, но ничего страшного. Думаю, что к плей-офф более-менее восстановлюсь.Хочу поздравить болельщиков, руководство клуба с победой. Хорошая игра была в нападении. В защите не очень понравилась, дали много свободы им на периметре и под кольцом. Не было той жесткости, с которой мы должны были играть. Мы не выполнили установку по защите. В нападении было все хорошо.- Сегодня мы играли по бразильской системе – они сколько смогут, а мы сколько захотим. А если серьезно, то, конечно, это безобразие. Во время игры я был крайне недоволен. Я высказал свое недовольство ребятам. Они совсем не выполнили установку. Сегодня все очень хотели играть в нападении.Такое бывает, в принципе Запорожье всегда славилось своим нападением и я не против такой быстрой и результативной игры. Но сказал одно: если вы так планируете играть против "Днепра", а после сегодняшней победы мы попали уже на "Днепр", то шансов не будет. А мне это не интересно, мне нужны шансы. Поэтому, надеюсь, что мы сделаем правильные выводы. К игре с "Политехником" мы подкорректируем то, что можно подкорректировать за день.Надеюсь, что непосредственно к плей-офф мы вот эти дырки, которые сегодня были очень большие, мы их уберем. Мы сегодня постоянно не успевали страховать, проигрывали один в один.ПротоколБК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " - " Кремень " (Кременчуг). 113:88 (29:18, 29:22, 31:26, 24:22). Запорожье. 17 марта. Дворец спорта ОАО " ЗАС " .Судьи: А. Доценко, А. Бабик, С. Тисленко.БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " : Рыбалко (9), Буренко (7), Мальчевский (15 + 8 подборов), Носков (14), Липовцев (19 + 6 подборов + 5 передач) Теряник (11 + 5 передач), Буц (11), Лукьянов (10), Овдеенко (17 + 5 подборов + 5 передач)." Кремень " : Кожемякин (12), Ясиненко (19 + 5 подборов), Байда (15), Луговцов (11 + 5 подборов), Кадыгроб (14 + 5 подборов) Нещерет (8), Чигринов (9 + 5 передач), Шаповал.Броски с игры: 2 очковые - 38/49 - 23/39; 3-очковые - 8/19 - 12/28. Штрафные броски: 13/16 - 6/10. Подбор мяча: 23/8 - 17/8.Источник: пресс-служба БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "