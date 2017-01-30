В частности, ребята проводили агитационные семинары в трех центрах занятости.Во время проведения агитационных мероприятий бойцы раздавали информационные листовки, записывали контактную информацию желающих, рассказывали об условиях и перспективах прохождения службы, отвечали на все возможные вопросы." Під час зустрічі та спілкування з громадянами ми помітили, що кількість бажаючих проходити військову службу зростає, – отметил старший солдат Валерий Пинега. – Окрім цього відношення людей до військовослужбовців покращується, тому серед бажаючих також дуже багато жінок та дівчат " .Благодаря постоянному общению с запорожцами ряды защитников Украины с каждым днем пополняются.Работа по привлечению на контракт продолжается - на следующую неделю уже запланирован ряд агитационных мероприятий в различных районах города.Автор - Анатолий Гололобов