На протяжении недели бойцы 9-го полка оперативного назначения агитировали запорожцев на прохождение службы в рядах Национальной гвардии Украины.
В частности, ребята проводили агитационные семинары в трех центрах занятости.
Во время проведения агитационных мероприятий бойцы раздавали информационные листовки, записывали контактную информацию желающих, рассказывали об условиях и перспективах прохождения службы, отвечали на все возможные вопросы.
"Під час зустрічі та спілкування з громадянами ми помітили, що кількість бажаючих проходити військову службу зростає, – отметил старший солдат Валерий Пинега. – Окрім цього відношення людей до військовослужбовців покращується, тому серед бажаючих також дуже багато жінок та дівчат".
Благодаря постоянному общению с запорожцами ряды защитников Украины с каждым днем пополняются.
Работа по привлечению на контракт продолжается - на следующую неделю уже запланирован ряд агитационных мероприятий в различных районах города.
Автор - Анатолий Гололобов
В частности, ребята проводили агитационные семинары в трех центрах занятости.
Во время проведения агитационных мероприятий бойцы раздавали информационные листовки, записывали контактную информацию желающих, рассказывали об условиях и перспективах прохождения службы, отвечали на все возможные вопросы.
"Під час зустрічі та спілкування з громадянами ми помітили, що кількість бажаючих проходити військову службу зростає, – отметил старший солдат Валерий Пинега. – Окрім цього відношення людей до військовослужбовців покращується, тому серед бажаючих також дуже багато жінок та дівчат".
Благодаря постоянному общению с запорожцами ряды защитников Украины с каждым днем пополняются.
Работа по привлечению на контракт продолжается - на следующую неделю уже запланирован ряд агитационных мероприятий в различных районах города.
Автор - Анатолий Гололобов
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