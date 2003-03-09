Запорожские полицейские продолжают изымать незаконное оружие со следами переделки.
Работники Веселовского отделения полиции в ходе санкционированного обыска по месту жительства 28-летнего жителя районного центра обнаружены и изъяты газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и 28 патронов калибра 5,6мм.
А в Вознесеновском районе Запорожья полицейские, в ходе проверки полученной оперативной информации, изъяли у местного жителя 1969 года рождения обрез охотничьего ружья 16-го калибра, оснащенный патронами, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Как сообщала "Индустриалка", житель Бердянска марихуану хранил в бутылях.
Работники Веселовского отделения полиции в ходе санкционированного обыска по месту жительства 28-летнего жителя районного центра обнаружены и изъяты газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и 28 патронов калибра 5,6мм.
А в Вознесеновском районе Запорожья полицейские, в ходе проверки полученной оперативной информации, изъяли у местного жителя 1969 года рождения обрез охотничьего ружья 16-го калибра, оснащенный патронами, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Как сообщала "Индустриалка", житель Бердянска марихуану хранил в бутылях.
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