В пгт Васильевка, что в Запорожской области, по горячим следам задержали жителей Днепра, которые подозреваются в трех кражах кабеля ОАО "Укртелеком".
После случаев кражи кабеля сотрудники предприятия усилили меры, и сигнализация в очередной раз сработала около 3 часов ночи 17 марта по улице Свердлова.
На место прибыли полицейские, злоумышленников они не обнаружили, но заметили на асфальте следы от кабеля.
По нему они и пришли в один из гаражных кооперативов города. Там они задержали мужчину, который находился в автомобиле "ВАЗ-21093", нашли и похищенный кабель.
Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый житель Днепра. Удалось установить, что "работал" он не сам. Сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов установили место нахождения подельника. Им оказался 32-летний несудимый житель Днепра, который в это время просто бродил по улицам Запорожья, потому что податься ему, как не местному, было некуда.
Оказалось, что кабель задержанные тащили с помощью автомобиля, затем вывозили его в лесополосу и выжигали. Металлические остатки сдавали в пункт приема металлолома в Днепре, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Теперь гостям из Днепра "светит" до пяти лет лишения свободы.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", запорожская полиция обнаружила огромный склад боеприпасов.
После случаев кражи кабеля сотрудники предприятия усилили меры, и сигнализация в очередной раз сработала около 3 часов ночи 17 марта по улице Свердлова.
На место прибыли полицейские, злоумышленников они не обнаружили, но заметили на асфальте следы от кабеля.
По нему они и пришли в один из гаражных кооперативов города. Там они задержали мужчину, который находился в автомобиле "ВАЗ-21093", нашли и похищенный кабель.
Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый житель Днепра. Удалось установить, что "работал" он не сам. Сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов установили место нахождения подельника. Им оказался 32-летний несудимый житель Днепра, который в это время просто бродил по улицам Запорожья, потому что податься ему, как не местному, было некуда.
Оказалось, что кабель задержанные тащили с помощью автомобиля, затем вывозили его в лесополосу и выжигали. Металлические остатки сдавали в пункт приема металлолома в Днепре, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Теперь гостям из Днепра "светит" до пяти лет лишения свободы.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", запорожская полиция обнаружила огромный склад боеприпасов.
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