Получив оперативную информацию, запорожские полицейские совместно с сотрудниками СБУобнаружили склад оружия и взрывчатки.Сотрудники полиции во время проведения обыска, согласованного с прокуратурой, изъяли 124 боевых заряда к ракетным противотанковым гранатометам, 50 боевых противотанковых гранат ПГ-7, противовоздушный зенитный ракетный комплекс ПЗРК, 18 боевые гранаты РГД-5, 79 боевых зарядов к подствольному гранатомету ПГ-25, 8 единиц " ВОГ-25 П " и 79 боевых зарядов к автоматическому гранатомету АГС " ВОГ-17 " , 21 минометную мины 82 мм, 305 подрывников к артиллерийским боеприпасам, 30 запалов МД-5, 58 артиллерийских снарядов 85 мм, 8 пороховых зарядов ПГ-7П, 240 дымовых гранат, 6 дымовых мины УДШ, 11 зарядов дымовой завесы.Во время осмотра несколько единиц боеприпасов были в крайне опасном состоянии, поэтому их сразу обезвредили, сообщает отдел комуникации Нацполиции в Запорожской области.