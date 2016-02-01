По 29 марта в киноконцертном зале имени Довженко можно посмотреть лучшие короткометражные фильмы украинских режиссеров-дебютантов 2016 года, объединенные в сборнике "Украинская новая волна".
Это пятый такой сборник, выпущенный Национальным центром Александра Довженко.
Как сообщили в ККЗ имени Довженко – в программе шесть короткометражных фильмов разных жанров. Все они были отмечены на различных кинофестивалях.
Фильмы программы "Украинская новая волна".
"Дом", драма
Галичина 1940-х, Карпаты, леса ... Когда назад пути нет и вперед нет его также, когда репрессии и близкое присутствие врагов заставляют отказаться от привычной жизни и своего дома, все, что мы можем, - сохранить этот дом в себе.
"Черногора", драма
Двенадцатилетний Юрий живет в далеком горном селе вдвоем с мамой. Папа Юрия уехал на заработки в Польшу. Борьба за отцовский грузовичок превращается в историю взросления.
"Сказ", драма
В разгаре жизненного кризиса Тамара пытается узнать, заразилась ли она бешенством от собаки, которая укусила ее на улице. Вдруг к ней домой приходит женщина - молодая любовница ее мужа.
"Кровянка", комедия
Родители Андрея закололи свинью, чтобы сделать традиционную украинское блюдо – кровяную колбасу - для будущей невестки Маши. Хотят встретить ее как свою, угостить лучшим - блюдом из свиной крови. Но Маша - еврейка. И никто, кроме Андрея, об этом не знает.
"Потерянные", документальный фильм
История о потерянных вещах и утерянных людях.
"Голден ЛАВ", комедия
Из-за комплексов Виктор долго не может решиться зайти в местный Дом культуры на свидания-пятиминутки. Однако, переживая муки одиночества, все же решает пойти на этот шаг. Страх Виктора подтверждается - каждое свидание, будто испытание для него. Впрочем, будет и исключение.
***
Сборник фильмов "Украинская новая волна" смотрите в Малом зале ККЗ имени Довженко.
Сеансы: по 22 марта – 12.00 15.40 17.30; с 23 по 29 марта – 15.10, 17.00.
Билеты по 30 грн.
Время сеансов может изменяться,. Пожалуйста, уточняйте.
Телефон для справок 233-35-28.
Это пятый такой сборник, выпущенный Национальным центром Александра Довженко.
Как сообщили в ККЗ имени Довженко – в программе шесть короткометражных фильмов разных жанров. Все они были отмечены на различных кинофестивалях.
Фильмы программы "Украинская новая волна".
"Дом", драма
Галичина 1940-х, Карпаты, леса ... Когда назад пути нет и вперед нет его также, когда репрессии и близкое присутствие врагов заставляют отказаться от привычной жизни и своего дома, все, что мы можем, - сохранить этот дом в себе.
"Черногора", драма
Двенадцатилетний Юрий живет в далеком горном селе вдвоем с мамой. Папа Юрия уехал на заработки в Польшу. Борьба за отцовский грузовичок превращается в историю взросления.
"Сказ", драма
В разгаре жизненного кризиса Тамара пытается узнать, заразилась ли она бешенством от собаки, которая укусила ее на улице. Вдруг к ней домой приходит женщина - молодая любовница ее мужа.
"Кровянка", комедия
Родители Андрея закололи свинью, чтобы сделать традиционную украинское блюдо – кровяную колбасу - для будущей невестки Маши. Хотят встретить ее как свою, угостить лучшим - блюдом из свиной крови. Но Маша - еврейка. И никто, кроме Андрея, об этом не знает.
"Потерянные", документальный фильм
История о потерянных вещах и утерянных людях.
"Голден ЛАВ", комедия
Из-за комплексов Виктор долго не может решиться зайти в местный Дом культуры на свидания-пятиминутки. Однако, переживая муки одиночества, все же решает пойти на этот шаг. Страх Виктора подтверждается - каждое свидание, будто испытание для него. Впрочем, будет и исключение.
***
Сборник фильмов "Украинская новая волна" смотрите в Малом зале ККЗ имени Довженко.
Сеансы: по 22 марта – 12.00 15.40 17.30; с 23 по 29 марта – 15.10, 17.00.
Билеты по 30 грн.
Время сеансов может изменяться,. Пожалуйста, уточняйте.
Телефон для справок 233-35-28.
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