Это пятый такой сборник, выпущенный Национальным центром Александра Довженко.Как сообщили в ККЗ имени Довженко – в программе шесть короткометражных фильмов разных жанров. Все они были отмечены на различных кинофестивалях.Галичина 1940-х, Карпаты, леса ... Когда назад пути нет и вперед нет его также, когда репрессии и близкое присутствие врагов заставляют отказаться от привычной жизни и своего дома, все, что мы можем, - сохранить этот дом в себе.Двенадцатилетний Юрий живет в далеком горном селе вдвоем с мамой. Папа Юрия уехал на заработки в Польшу. Борьба за отцовский грузовичок превращается в историю взросления.В разгаре жизненного кризиса Тамара пытается узнать, заразилась ли она бешенством от собаки, которая укусила ее на улице. Вдруг к ней домой приходит женщина - молодая любовница ее мужа.Родители Андрея закололи свинью, чтобы сделать традиционную украинское блюдо – кровяную колбасу - для будущей невестки Маши. Хотят встретить ее как свою, угостить лучшим - блюдом из свиной крови. Но Маша - еврейка. И никто, кроме Андрея, об этом не знает.История о потерянных вещах и утерянных людях.Из-за комплексов Виктор долго не может решиться зайти в местный Дом культуры на свидания-пятиминутки. Однако, переживая муки одиночества, все же решает пойти на этот шаг. Страх Виктора подтверждается - каждое свидание, будто испытание для него. Впрочем, будет и исключение.