20 марта в 10:00 состоится конкурс по классу гитары среди учащихся школ эстетического воспитания Запорожья.
Мероприятие пройдет на базе детской музыкальной школы №1 (ул. Гоголя,47).
В этом году в творческом соревновании примут участие 35 юных гитаристов. Конкурс будет проходить в четырех возрастных категориях:
- до 10 лет;
- от 11 до 13 лет;
- от 14 до 16 лет;
- от 17 лет.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие преподаватели Киева, Днепра и Токмака.
Все участники и победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками департамента культуры и туризма городского совета.
Приглашаются все почитатели музыкального искусства.
Мероприятие пройдет на базе детской музыкальной школы №1 (ул. Гоголя,47).
В этом году в творческом соревновании примут участие 35 юных гитаристов. Конкурс будет проходить в четырех возрастных категориях:
- до 10 лет;
- от 11 до 13 лет;
- от 14 до 16 лет;
- от 17 лет.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие преподаватели Киева, Днепра и Токмака.
Все участники и победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками департамента культуры и туризма городского совета.
Приглашаются все почитатели музыкального искусства.
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