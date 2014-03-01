Мероприятие пройд е т на базе детской музыкальной школы №1 (ул. Гоголя,47).В этом году в творческом соревновании примут участие 35 юных гитаристов. Конкурс будет проходить в четыр е х возрастных категориях:- до 10 лет;- от 11 до 13 лет;- от 14 до 16 лет;- от 17 лет.Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие преподаватели Киева, Днепра и Токмака.Все участники и победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками департамента культуры и туризма городского совета.Приглашаются все почитатели музыкального искусства.