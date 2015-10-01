Житель Бердянска, что в Запорожской области, хранил у себя дома около 1,2 кг марихуаны.
Это выяснилось в ходе обыска, проведенного правоохранителями у 46-летнего ранее не судимого бердянца.
Во время следственного действия полицейские обнаружили и изъяли 5 стеклянных банок с измельченной марихуаной общим весом более 1 кг 200 гр, приспособление для курения наркотического вещества, две пластиковые бутылки и 13 бумажных свертков, заполненных семенами наркосодержащих растений "конопля", сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД Украины.
Мужчине светит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщала "Индустриалка", Запорожская область потеряла на войне еще одного бойца.
Это выяснилось в ходе обыска, проведенного правоохранителями у 46-летнего ранее не судимого бердянца.
Во время следственного действия полицейские обнаружили и изъяли 5 стеклянных банок с измельченной марихуаной общим весом более 1 кг 200 гр, приспособление для курения наркотического вещества, две пластиковые бутылки и 13 бумажных свертков, заполненных семенами наркосодержащих растений "конопля", сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД Украины.
Мужчине светит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщала "Индустриалка", Запорожская область потеряла на войне еще одного бойца.
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