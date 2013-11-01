Эту народную песню в финале конкурса "Я - украинка" в Запорожье пели его участницы. В зрительном зале сидели и военнослужащие, одни побывали в зоне АТО, другим только предстояло туда отправиться - и как будто им была адресована эта песня.Вона трохи сумна, але водночас така зворушлива й закликає до дії. Треба її послухати.Фото и видео: Дмитрий Шилин