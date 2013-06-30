Поединок против "Черноморца" (2:1) в рамках 22-го тура Лиги Пари-Матч стал особенным для вратаря "Динамо" Максима Коваля.
Он провел не только первый матч в нынешнем сезоне, но и в сотый раз вышел на поле в рамках высшего дивизиона отечественного чемпионата. Примечательно, что этого момента Максим ждал 658 (!) дней – до вчерашнего дня последний раз в Лиге Пари-Матч он сыграл 30 мая 2015 года, когда его "Говерла", где он выступал в аренде, сыграла вничью (0:0) с "Днепром".
Дебютировав в высшем отечественном дивизионе 1 ноября 2009 года ("Металлург" Запорожье – "Закарпатье" – 3:0), сто матчей Коваля распределились следующим образом: 22 матча за "металлургов" (26 пропущенных мячей), 57 в составе "Динамо" (-41) и еще 21 поединок за "Говерлу" (-32).
Источник: ФК
Он провел не только первый матч в нынешнем сезоне, но и в сотый раз вышел на поле в рамках высшего дивизиона отечественного чемпионата. Примечательно, что этого момента Максим ждал 658 (!) дней – до вчерашнего дня последний раз в Лиге Пари-Матч он сыграл 30 мая 2015 года, когда его "Говерла", где он выступал в аренде, сыграла вничью (0:0) с "Днепром".
Дебютировав в высшем отечественном дивизионе 1 ноября 2009 года ("Металлург" Запорожье – "Закарпатье" – 3:0), сто матчей Коваля распределились следующим образом: 22 матча за "металлургов" (26 пропущенных мячей), 57 в составе "Динамо" (-41) и еще 21 поединок за "Говерлу" (-32).
Источник: ФК
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