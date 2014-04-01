Они навели порядок вдоль пешеходного перехода и зеленых зон по улицам М.Судца – Курузова.Совместными усилиями территория была убрана от сухостоев, мусора и прошлогодней листвы. Также была приведена в надлежащий вид площадка перед районной администрацией.Информация об этом опубликована на официальной странице райадминистрации в соцсети.Хортичане пообещали, что это только начало работ по наведению порядка в районе.