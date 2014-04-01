Работники Хортицкой районной администрации во главе с председателем Александром Пшеничным вышли на субботник.
Они навели порядок вдоль пешеходного перехода и зеленых зон по улицам М.Судца – Курузова.
Совместными усилиями территория была убрана от сухостоев, мусора и прошлогодней листвы. Также была приведена в надлежащий вид площадка перед районной администрацией.
Информация об этом опубликована на официальной странице райадминистрации в соцсети.
Хортичане пообещали, что это только начало работ по наведению порядка в районе.
Они навели порядок вдоль пешеходного перехода и зеленых зон по улицам М.Судца – Курузова.
Совместными усилиями территория была убрана от сухостоев, мусора и прошлогодней листвы. Также была приведена в надлежащий вид площадка перед районной администрацией.
Информация об этом опубликована на официальной странице райадминистрации в соцсети.
Хортичане пообещали, что это только начало работ по наведению порядка в районе.
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