В этот раз они придумали своеобразный аукцион – кому на счет придет больше средств, тот и получит удар электрошокером.Средства можно пересылать на карты Приватбанка с пометкой:5168 7556 3008 4065 Голикова Настя (для Дениса Буштеца)4149 4978 0009 8594 Валентин Бурый