Известные запорожские волонтеры Валентин Бурый и Денис Буштец, авторы известного трона Востока, известны своими экстравагантными выходками, которые призваны помочь собрать средства на помощь бойцам в зоне АТО.
В этот раз они придумали своеобразный аукцион – кому на счет придет больше средств, тот и получит удар электрошокером.
Средства можно пересылать на карты Приватбанка с пометкой:
5168 7556 3008 4065 Голикова Настя (для Дениса Буштеца)
4149 4978 0009 8594 Валентин Бурый
В этот раз они придумали своеобразный аукцион – кому на счет придет больше средств, тот и получит удар электрошокером.
Средства можно пересылать на карты Приватбанка с пометкой:
5168 7556 3008 4065 Голикова Настя (для Дениса Буштеца)
4149 4978 0009 8594 Валентин Бурый
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