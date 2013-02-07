

Ответ на вопрос подготовил директор ООО " Юридическое Агентство " Юрэкс "

Полулях Сергей Юрьевич

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Очень часто возникают ситуации, когда после выполнения решений судов, возникает необходимость вернуть все в обратную сторону.Так, у вас может быть на руках решение суда в вашу пользу, затем вы получаете и решение суда апелляционной инстанции, который оставляет ваше первое решение суда в силе. Далее, вы в судебном порядке получаете исполнительный лист и, конечно же, направляетесь в исполнительную службу для исполнения решения суда.После рассмотрения дела апелляционным судом, вынесенное им решение вступает в силу с момента его провозглашения. Учитывая это, пройдя суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции, вы имеете полное право на его исполнение.Но, безусловно, у другой стороны есть право на кассационное обжалование, которым зачастую пользуются.Что происходит в случае, если суд кассационной инстанции отменил решение суда апелляционной инстанции, и/или суда первой инстанции, учитывая, что решение судов уже были исполнены.Законодательством предусмотрены нормы, которые регулируют такие ситуации.И в таких случаях применяется так называемый поворот исполнения решения суда.Вопрос о повороте исполнения решает суд апелляционной или кассационной инстанции, если, отменив решение, он закрывает производство по делу, оставляет иск без рассмотрения, отказывает в иске полностью или частично.Кроме того, в случае, если решение после его исполнения отменено и дело направлено на новое рассмотрение, а при новом рассмотрении дела в иске отказано или исковые требования удовлетворены в меньшем размере, или производство вообще закрывается, или заявление оставляется без рассмотрения, суд, принимая такое решение, должен обязать истца вернуть ответчику безосновательно взысканное с него по отмен е нному решению.Безусловно, за то время, когда решение суда было исполнено, и до отмены этого решения, может пройти немало времени, и многое может изменится, как-то растратятся денежные средства и т.д.В случае невозможности вернуть имущество, в решении или определении суда предусматривается возмещение стоимости этого имущества в размере денежных средств, полученных от его реализации.В результате вынесения решения о повороте исполнения обязательно выдается исполнительный лист.