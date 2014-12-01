Как рассказал "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом капитан Владислав Чумак, Игорь Илюшко был направлен Акимовским военным комиссариатом на службу по контракту 29 марта 2016 года.В 92 ОМБр наш земляк служил на должности командира пушки.Погиб боец 17 марта возле Марьинки Донецкой области при выполнении боевого задания - попал под обстрел.У него остались родители, гражданская жена и двое маленьких детей - 2014 и 2015 г.р.Время и дата прощания уточняются, похоронят военнослужащего ВСУ в селе Черноземное Акимовского района. Вечная память...Младший сержант Игорь Илюшко стал 127 боевой потерей Запорожской области с момента начала АТО.