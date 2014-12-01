Вчера вечером в зоне АТО погиб житель Акимовского района боец 92-й бригады Игорь Илюшко, которому 10 февраля исполнилось 28 лет.
Как рассказал "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом капитан Владислав Чумак, Игорь Илюшко был направлен Акимовским военным комиссариатом на службу по контракту 29 марта 2016 года.
В 92 ОМБр наш земляк служил на должности командира пушки.
Погиб боец 17 марта возле Марьинки Донецкой области при выполнении боевого задания - попал под обстрел.
У него остались родители, гражданская жена и двое маленьких детей - 2014 и 2015 г.р.
Время и дата прощания уточняются, похоронят военнослужащего ВСУ в селе Черноземное Акимовского района. Вечная память...
Младший сержант Игорь Илюшко стал 127 боевой потерей Запорожской области с момента начала АТО.
Как рассказал "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом капитан Владислав Чумак, Игорь Илюшко был направлен Акимовским военным комиссариатом на службу по контракту 29 марта 2016 года.
В 92 ОМБр наш земляк служил на должности командира пушки.
Погиб боец 17 марта возле Марьинки Донецкой области при выполнении боевого задания - попал под обстрел.
У него остались родители, гражданская жена и двое маленьких детей - 2014 и 2015 г.р.
Время и дата прощания уточняются, похоронят военнослужащего ВСУ в селе Черноземное Акимовского района. Вечная память...
Младший сержант Игорь Илюшко стал 127 боевой потерей Запорожской области с момента начала АТО.
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