18-20 марта запорожские областные и муниципальные театры традиционно принимают участие в XXV фестивале-конкурсе на высшую театральную награду Приднепровья "Сичеславна-2017".
В фестивале-конкурсе этого года свои новые спектакли покажут коммунальные учреждения Запорожского областного совета "Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени В.Г. Магара", "Запорожский академический областной театр юного зрителя", "Запорожский областной театр кукол", Запорожский муниципальный театр-лаборатория "VIE" и Запорожский муниципальный театр танца. В этом году в творческом состязании принимают участие студенты кафедры актерского мастерства и дизайна Запорожского национального университета, они покажут два спектакля – кукольный спектакль "Вертеп" и хореографическую "Великий Гэтсби".
Запорожцы традиционно каждый год получают награды в нескольких номинациях фестиваля-конкурса "Сичеславна", и сейчас также надеются на успех.
Как всегда, на этом фестивале-конкурсе творческие коллективы демонстрируют высокий художественный уровень постановок, а зрители имеют возможность увидеть новые спектакли во время конкурсных просмотров.
Победители и номинанты фестиваля-конкурса примут участие в церемонии награждения в Днепровском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г. Шевченко в Международный день театра 27 марта 2017 года.
График показа спектаклей запорожских театров, представленных на фестиваль-конкурс на высшую театральную награду Приднепровья "Сичеславна-2017":
18 марта 2017 года
11.00 - Запорожский областной театр кукол
"Гензель и Гретель" (братья Гримм) фантастическая мистерия.
Режиссер - Мария Власова.
12.00 - Запорожский муниципальный театр танца
"Герда и Кай" хореографический спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.
Автор идеи и режиссер-постановщик - Андрей Романов.
13.30 - Запорожский академический областной театр юного зрителя
"Апельсиновая принцесса" - музыкальная сказка по мотивам пьесы К. Гоцци.
Режиссер-постановщик - Александр Фортус.
17.00 - Запорожский муниципальный театр-лаборатория "VIE"
"Граница" - Реквием по мотивам пьес Д. Смирнова "DEADтвора", Н. Ворожбит "Саша, вынеси мусор".
Режиссер-постановщик - Татьяна Лещева.
19 марта 2017 года
11.00 - Запорожский областной театр кукол
Антуан де Сент-Экзюпери. Философская драма "Маленький принц".
Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Олег Лубенец.
12.15 - Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В.Г. Магара
"Пеппи длинный чулок" (тайна счастливого детства) по мотивам А. Лингрен.
Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Татьяна Лещева.
15.00 - Запорожский академический областной театр юного зрителя
В. Гибсон. "Двое на качелях" (хрупкое равновесие на одно действие).
Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Украины Геннадий Фортус.
18.00 - Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В.Г. Магара
И. Нечуй-Левицкий. "Кайдашева семья" (трагикомедия).
Режиссер-постановщик - Татьяна Лещева.
20 марта 2017 года
11.00 - Запорожский муниципальный театр танца
Хореографический спектакль "Лабиринт Минотавра".
Автор идеи заслуженный работник культуры Украины Лариса Неверова,
Режиссер-постановщик - Андрей Романов.
14.00 - Запорожский муниципальный театр –лаборатория "VIE"
А. Лингред. "Малыш и Карлсон" (игра воображения).
Режиссер-постановщик - Андрей Романов.
16.00 - Запорожский национальный университет "Вертеп" (кукольный вертепный спектакль).
Режиссер-постановщик - преподаватель кафедры актерского мастерства и дизайна, заслуженная артистка Украины Наталия Соколовская, руководитель курса - народный артист Украины Александр Король.
17.10 - Запорожский национальный университет
"Великий Гэтсби" хореографический спектакль по мотивам романа С. Фиджеральда.
Хореограф кандидат педагогических наук, доцент Юлиана Гончаренко, руководитель курса - народный артист Украины Александр Король.
В фестивале-конкурсе этого года свои новые спектакли покажут коммунальные учреждения Запорожского областного совета "Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени В.Г. Магара", "Запорожский академический областной театр юного зрителя", "Запорожский областной театр кукол", Запорожский муниципальный театр-лаборатория "VIE" и Запорожский муниципальный театр танца. В этом году в творческом состязании принимают участие студенты кафедры актерского мастерства и дизайна Запорожского национального университета, они покажут два спектакля – кукольный спектакль "Вертеп" и хореографическую "Великий Гэтсби".
Запорожцы традиционно каждый год получают награды в нескольких номинациях фестиваля-конкурса "Сичеславна", и сейчас также надеются на успех.
Как всегда, на этом фестивале-конкурсе творческие коллективы демонстрируют высокий художественный уровень постановок, а зрители имеют возможность увидеть новые спектакли во время конкурсных просмотров.
Победители и номинанты фестиваля-конкурса примут участие в церемонии награждения в Днепровском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г. Шевченко в Международный день театра 27 марта 2017 года.
График показа спектаклей запорожских театров, представленных на фестиваль-конкурс на высшую театральную награду Приднепровья "Сичеславна-2017":
18 марта 2017 года
11.00 - Запорожский областной театр кукол
"Гензель и Гретель" (братья Гримм) фантастическая мистерия.
Режиссер - Мария Власова.
12.00 - Запорожский муниципальный театр танца
"Герда и Кай" хореографический спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.
Автор идеи и режиссер-постановщик - Андрей Романов.
13.30 - Запорожский академический областной театр юного зрителя
"Апельсиновая принцесса" - музыкальная сказка по мотивам пьесы К. Гоцци.
Режиссер-постановщик - Александр Фортус.
17.00 - Запорожский муниципальный театр-лаборатория "VIE"
"Граница" - Реквием по мотивам пьес Д. Смирнова "DEADтвора", Н. Ворожбит "Саша, вынеси мусор".
Режиссер-постановщик - Татьяна Лещева.
19 марта 2017 года
11.00 - Запорожский областной театр кукол
Антуан де Сент-Экзюпери. Философская драма "Маленький принц".
Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Олег Лубенец.
12.15 - Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В.Г. Магара
"Пеппи длинный чулок" (тайна счастливого детства) по мотивам А. Лингрен.
Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Татьяна Лещева.
15.00 - Запорожский академический областной театр юного зрителя
В. Гибсон. "Двое на качелях" (хрупкое равновесие на одно действие).
Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Украины Геннадий Фортус.
18.00 - Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В.Г. Магара
И. Нечуй-Левицкий. "Кайдашева семья" (трагикомедия).
Режиссер-постановщик - Татьяна Лещева.
20 марта 2017 года
11.00 - Запорожский муниципальный театр танца
Хореографический спектакль "Лабиринт Минотавра".
Автор идеи заслуженный работник культуры Украины Лариса Неверова,
Режиссер-постановщик - Андрей Романов.
14.00 - Запорожский муниципальный театр –лаборатория "VIE"
А. Лингред. "Малыш и Карлсон" (игра воображения).
Режиссер-постановщик - Андрей Романов.
16.00 - Запорожский национальный университет "Вертеп" (кукольный вертепный спектакль).
Режиссер-постановщик - преподаватель кафедры актерского мастерства и дизайна, заслуженная артистка Украины Наталия Соколовская, руководитель курса - народный артист Украины Александр Король.
17.10 - Запорожский национальный университет
"Великий Гэтсби" хореографический спектакль по мотивам романа С. Фиджеральда.
Хореограф кандидат педагогических наук, доцент Юлиана Гончаренко, руководитель курса - народный артист Украины Александр Король.
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