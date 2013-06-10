В фестивале-конкурсе этого года свои новые спектакли покажут коммунальные учреждения Запорожского областного совета " Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени В.Г. Магара " , " Запорожский академический областной театр юного зрителя " , " Запорожский областной театр кукол " , Запорожский муниципальный театр-лаборатория " VIE " и Запорожский муниципальный театр танца. В этом году в творческом состязании принимают участие студенты кафедры актерского мастерства и дизайна Запорожского национального университета, они покажут два спектакля – кукольный спектакль " Вертеп " и хореографическую " Великий Гэтсби " .Запорожцы традиционно каждый год получают награды в нескольких номинациях фестиваля-конкурса " Сичеславна " , и сейчас также надеются на успех.Как всегда, на этом фестивале-конкурсе творческие коллективы демонстрируют высокий художественный уровень постановок, а зрители имеют возможность увидеть новые спектакли во время конкурсных просмотров.Победители и номинанты фестиваля-конкурса примут участие в церемонии награждения в Днепровском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г. Шевченко в Международный день театра 27 марта 2017 года." Гензель и Гретель " (братья Гримм) фантастическая мистерия.Режиссер - Мария Власова." Герда и Кай " хореографический спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.Автор идеи и режиссер-постановщик - Андрей Романов." Апельсиновая принцесса " - музыкальная сказка по мотивам пьесы К. Гоцци.Режиссер-постановщик - Александр Фортус." Граница " - Реквием по мотивам пьес Д. Смирнова " DEADтвора " , Н. Ворожбит " Саша, вынеси мусор " .Режиссер-постановщик - Татьяна Лещева.Антуан де Сент-Экзюпери. Философская драма " Маленький принц " .Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Олег Лубенец." Пеппи длинный чулок " (тайна счастливого детства) по мотивам А. Лингрен.Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Татьяна Лещева.В. Гибсон. " Двое на качелях " (хрупкое равновесие на одно действие).Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Украины Геннадий Фортус.И. Нечуй-Левицкий. " Кайдашева семья " (трагикомедия).Режиссер-постановщик - Татьяна Лещева.Хореографический спектакль " Лабиринт Минотавра " .Автор идеи заслуженный работник культуры Украины Лариса Неверова,Режиссер-постановщик - Андрей Романов.А. Лингред. " Малыш и Карлсон " (игра воображения).Режиссер-постановщик - Андрей Романов.Режиссер-постановщик - преподаватель кафедры актерского мастерства и дизайна, заслуженная артистка Украины Наталия Соколовская, руководитель курса - народный артист Украины Александр Король." Великий Гэтсби " хореографический спектакль по мотивам романа С. Фиджеральда.Хореограф кандидат педагогических наук, доцент Юлиана Гончаренко, руководитель курса - народный артист Украины Александр Король.