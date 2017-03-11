Запорожские спортсменки Любовь и Виктория Черепахи стали первыми украинскими представителями гиревого спорта, которые, по приглашению Федерации гиревого спорта Израиля, приняли участие в этих рейтинговых соревнованиях. О высоком статусе Чемпионата Израиля свидетельствует тот факт, что сборная Израиля на Чемпионате Европы 2016 года сумела завоевать общекомандное третье место среди более чем двадцати сборных Старого континента. Кроме того, на Открытый Чемпионат прибыли спортсменки США и Иордании. Так что, бороться было с кем и доказывать было кому.Это уже вторые соревнования кряду, по семейным обстоятельствам, пропускает одна из участниц " гиревой триады Запорожья " Мастер спорта Украины Виктория Мосияш, которая никак не может решить проблему досмотра за своими тремя детьми в период своих соревновательных отсутствий.Вместе с тем, звездный дуэт матери и дочери Черепах достойнейшим образом представил наш город и Украину в Израиле.Так двукратная чемпионка Мира, мастер спорта Украины Виктория Черепаха в весовой категории до 70 килограмм установила абсолютный рекорд Израиля, вытолкнув 16-килограмовую гирю 150 раз. Е е мама заслуженный мастер спорта Украины, тринадцатикратная чемпионка Мира Любовь Черепаха, набрав 135 баллов, установила рекорд Израиля в весовой категории свыше 70 килограмм.Упорное сопротивление нашим спортсменкам оказал эстафетный американо-иорданский дуэт в упражнении рывок. Поначалу наши спортсменки даже лидировали в два балла, однако финишный спурт американки Валерии Павловски и, чего уж там, не достаточно квалифицированное судейство на дожиме снаряда американкой, позволили интернациональной спарке превзойти украинок на три балла. В результате, набрав 117 баллов в течение двух минут Любовь и Виктория Черепахи стали вице-чемпионками Израиля в эстафетной гонке.Следует отметить, что большинство членов Федерации гиревого спорта Израиля, причем, как мужчин, так и женщин, - выходцы из Украины: Харьков и Днепропетровск, Киев и Одесса, Славянск и Ужгород не позволили нашим спортсменкам ощутить лингвистический дефицит в общении.В итоге, в общекомандном неофициальном зачете, представительницы Украины и Запорожья в составе двух спортсменок, набрав в сумме 76 баллов, сумели взойти на второе место, пропустив вперед лишь команду Федерации Израиля, которая состояла из 34 атлетов, сообщает пресс-служба Запорожской областной федерации гиревого спорта.Новоиспеченные чемпионки Израиля искренне благодарят трудовые коллективы ПАО " Запорожсталь " и ЧАО " Запорожогнеупор " и непосредственно лидеров этих предприятий Ростислава Шурму и Виктора Бусько за предоставленную возможность отстоять реноме украинского и запорожского гиревого спорта.