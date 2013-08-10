В Энергодаре полицейские нашли у местных жителей партию наркотиков и ликвидировали наркопритон.
У 30-летнего жителя Энергодара обнаружили и изъяли боле литра "экстракционного опия", принадлежности для приготовления этого вещества, устройство для курения марихуаны с остатками вещества темно-коричневого цвета, два пакета с семенами наркосодержащих растений мака для изготовления опия.
Кроме этого, во время обыска по месту жительства мужчины, у него в гостях находился друг, которому злодей предоставил помещение для употребления наркотических веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
А во время обыска квартиры по проспекту Строителей, у 40-летней хозяйки дома, правоохранители обнаружили и изъяли четыре бумажных свертка и полиэтиленовый пакет 200 граммами марихуаны. Ей инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье старушка спугнула грабителей.
У 30-летнего жителя Энергодара обнаружили и изъяли боле литра "экстракционного опия", принадлежности для приготовления этого вещества, устройство для курения марихуаны с остатками вещества темно-коричневого цвета, два пакета с семенами наркосодержащих растений мака для изготовления опия.
Кроме этого, во время обыска по месту жительства мужчины, у него в гостях находился друг, которому злодей предоставил помещение для употребления наркотических веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
А во время обыска квартиры по проспекту Строителей, у 40-летней хозяйки дома, правоохранители обнаружили и изъяли четыре бумажных свертка и полиэтиленовый пакет 200 граммами марихуаны. Ей инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье старушка спугнула грабителей.
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