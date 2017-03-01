В Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области обратился житель улицы Михайлова. Мужчина сообщил, что услышал крики своей соседки, а затем увидел, как из ее квартиры выбежали двое мужчин, при этом они несли сумку.
Как выяснилось, 74-летняя потерпевшая ненадолго вышла из квартиры, а когда вернулась, увидела, что замок ее квартиры взломан. В самой квартире она увидела и вспугнула двоих грабителей с сумкой. Они убежали, но успели украсть ювелирные украшения и часы.
Правоохранители установили, что подозреваемые скрылись в автомобиле "ЗАЗ-1102" светлого цвета.
На розыск автомобиля были ориентированы наряды патрульной полиции и личный состав Днепровского отдела полиции. Уже через десять минут похожую машину остановили патрульные.
28-летний запорожец, находившийся за рулем, заметно нервничал. При осмотре салона правоохранители нашли и изъяли пистолет "Флобер" со стертым номером и маркой, приспособления для отпирания дверей и часы "Тисон".
Мужчину задержали, личность и местонахождение второго подозреваемого устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Преступникам светит от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье разыскивают свидетелей стрельбы.
Как выяснилось, 74-летняя потерпевшая ненадолго вышла из квартиры, а когда вернулась, увидела, что замок ее квартиры взломан. В самой квартире она увидела и вспугнула двоих грабителей с сумкой. Они убежали, но успели украсть ювелирные украшения и часы.
Правоохранители установили, что подозреваемые скрылись в автомобиле "ЗАЗ-1102" светлого цвета.
На розыск автомобиля были ориентированы наряды патрульной полиции и личный состав Днепровского отдела полиции. Уже через десять минут похожую машину остановили патрульные.
28-летний запорожец, находившийся за рулем, заметно нервничал. При осмотре салона правоохранители нашли и изъяли пистолет "Флобер" со стертым номером и маркой, приспособления для отпирания дверей и часы "Тисон".
Мужчину задержали, личность и местонахождение второго подозреваемого устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Преступникам светит от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье разыскивают свидетелей стрельбы.
- Просмотров: 371
Похожие новости