Следователи Днепровского отдела Главного управления национальной полиции в Запорожской области разыскивают свидетелей тяжкого преступления, совершенного в октябре прошлого года.
Еще 2 октября прошлого года в полвторого ночи возле киоска на перекрестке улиц Портовой и Независимой Украины неизвестные подстрелили мужчину 1987 года рождения.
Ни оружие, и которого производился выстрел, ни личность подозреваемых, не известны.
Отдел коммуникации Нацполиции Запорожской области просит всех, кому известна информация по поводу этого преступления, обратиться в
дежурную часть Днепровского ОП по телефонам (061) 236-78-56 или 102.
Как сообщала "Индустриалка", запорожские пограничники изъяли револьвер на "Чонгаре".
Еще 2 октября прошлого года в полвторого ночи возле киоска на перекрестке улиц Портовой и Независимой Украины неизвестные подстрелили мужчину 1987 года рождения.
Ни оружие, и которого производился выстрел, ни личность подозреваемых, не известны.
Отдел коммуникации Нацполиции Запорожской области просит всех, кому известна информация по поводу этого преступления, обратиться в
дежурную часть Днепровского ОП по телефонам (061) 236-78-56 или 102.
Как сообщала "Индустриалка", запорожские пограничники изъяли револьвер на "Чонгаре".
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