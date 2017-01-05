Пограничники бердянского пограничного отряда вместе с представителями фискальной службы не допустили провоз травматического пистолета в Крым.
Провести револьвер пытался 58-летний гражданин Украины на автомобиле марки "Mersedes". Он ехал из Днепра в Крым.
Во время контроля автомобиля, сработала специально натренированная собака "Ричи". Как результат, в личных вещах гражданина общей обзорной группой обнаружено револьвер под патрон Флобера "Snipe" и 9 патронов к нему .
Водителя пограничники установленным порядком вернули на материковую часть Украины, сообщает пресс – служба Бердянского пограничного отряда.
Как сообщала "Индустриалка", запорожцы не дали пьяному водителю сбежать с места ДТП.
Провести револьвер пытался 58-летний гражданин Украины на автомобиле марки "Mersedes". Он ехал из Днепра в Крым.
Во время контроля автомобиля, сработала специально натренированная собака "Ричи". Как результат, в личных вещах гражданина общей обзорной группой обнаружено револьвер под патрон Флобера "Snipe" и 9 патронов к нему .
Водителя пограничники установленным порядком вернули на материковую часть Украины, сообщает пресс – служба Бердянского пограничного отряда.
Как сообщала "Индустриалка", запорожцы не дали пьяному водителю сбежать с места ДТП.
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