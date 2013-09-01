8 претендентов подали заявки на участие в конкурсе на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ).
Срок подачи заявок закончился 16 марта в 17:00.
Решение о допуске лиц, подавших заявки к участию в конкурсе наблюдательный совет рассчитывает принять 21 марта на открытом заседании.
Конкурс на должность председателя правления НОТУ должен быть проведен не позднее 13 апреля.
Точную дату конкурса назначит наблюдательный совет, исходя из количества поданных заявок и времени, необходимого для изучения и обсуждения заявок претендентов.
Согласно реестра Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), декларации в связи с участием в данном конкурсе подали экс-гендиректор Национальной телекомпании Зураб Аласания, сотрудник Первого национального, тележурналист Роман Выбрановский, сотрудник ТРК "Всемирная информационная служба", корреспондент Polsat Марек Сіерант, Александр Коваленко (человек с аналогичными ФИО ранее работал начальником управления по делам прессы и информации Запорожской обладминистрации), Юрий Дараган (человек с аналогичными ФИО ранее работал корреспондентом НТКУ в Сумской области) и сотрудник компании "Гравис-Кино" (телеканал "2+2") Александр Зорка (бывший руководитель программной службы НТКУ).
Также, по данным информированного источника, заявку на участие подал председатель Госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, сообщают "Українські Новини".
Но, как оказалось, запорожец Александр Коваленко о том, что он участвует в конкурсе, слышит впервые.
- Я крайне удивлен появлением моего имени в списке претендентов, и даже не представляю, почему мое имя среди кандидатов. Может, это просто однофамилец? Лично я документы не подавал. И даже не представляю, почему мое имя среди кандидатов. Возможно, кто-то подал документы от моего имени. Но о целях этого поступка мне остается лишь догадываться, - сказал "Индустриалке" помощник генерального директора КП "Наше місто" по связям со СМИ и общественностью Александр Коваленко.
Срок подачи заявок закончился 16 марта в 17:00.
Решение о допуске лиц, подавших заявки к участию в конкурсе наблюдательный совет рассчитывает принять 21 марта на открытом заседании.
Конкурс на должность председателя правления НОТУ должен быть проведен не позднее 13 апреля.
Точную дату конкурса назначит наблюдательный совет, исходя из количества поданных заявок и времени, необходимого для изучения и обсуждения заявок претендентов.
Согласно реестра Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), декларации в связи с участием в данном конкурсе подали экс-гендиректор Национальной телекомпании Зураб Аласания, сотрудник Первого национального, тележурналист Роман Выбрановский, сотрудник ТРК "Всемирная информационная служба", корреспондент Polsat Марек Сіерант, Александр Коваленко (человек с аналогичными ФИО ранее работал начальником управления по делам прессы и информации Запорожской обладминистрации), Юрий Дараган (человек с аналогичными ФИО ранее работал корреспондентом НТКУ в Сумской области) и сотрудник компании "Гравис-Кино" (телеканал "2+2") Александр Зорка (бывший руководитель программной службы НТКУ).
Также, по данным информированного источника, заявку на участие подал председатель Госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, сообщают "Українські Новини".
Но, как оказалось, запорожец Александр Коваленко о том, что он участвует в конкурсе, слышит впервые.
- Я крайне удивлен появлением моего имени в списке претендентов, и даже не представляю, почему мое имя среди кандидатов. Может, это просто однофамилец? Лично я документы не подавал. И даже не представляю, почему мое имя среди кандидатов. Возможно, кто-то подал документы от моего имени. Но о целях этого поступка мне остается лишь догадываться, - сказал "Индустриалке" помощник генерального директора КП "Наше місто" по связям со СМИ и общественностью Александр Коваленко.
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