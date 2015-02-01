Об этом на своей странице в соцсети сообщила запорожский волонтер Галина Гончаренко.- Благодаря помощи из Швейцарии нам удалось сделать большое дело. На деньги, полученные от наших друзей из Swiss-35 (6800,00 грн.) мной были закуплены аккумуляторы для дивизиона артразведки 55 бригады. Это достаточно дефицитные в войсках и дорогостоящие вещи-я думаю, что все это понимают. Бойцы, обратившиеся ко мне с этой просьбой, были реально счастливы-2 аккумулятора по 50А пойдут для обслуживания спецоборудования звукометристам и 2 аккумулятора по 140А - на МТЛБ. Группе Swiss-35 и Ярославе Гримм (лично!) командир подразделения просил передать огромную благодарность и большое человеческое спасибо! Вы, как всегда, нас очень выручаете! Без вашей помощи нам было бы намного труднее. Спасибо вам, дорогие наши, за то, что мы всю войну чувствуем вашу поддержку и знаем, что мы-не одни в своей беде. Вы помогаете Украине и ее защитникам (и нам) и словом и делом. С вами - нас много и вместе мы-страшная сила! – говорится в сообщении. - Мной также были приобретены и переданы : насос (глубинный), шланг, электрика, дождевики (Германия) и инструменты.А еще для просьбе бойцов Столяр Игорь Юрьевич купил им бензопилу (я даже затрудняюсь сейчас сказать которую по счету для разных подразделений!), за что огромная ему благодарность от артиллеристов.Спасибо большое и низкий поклон всем, кто помогает нам помогать нашим защитникам и приближает Победу! Слава украинцам!