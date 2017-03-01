Пьяный водитель сбил велосипедиста на Набережной магистрали.
ЧП произошло вчера около 17.20.
Пострадавшего велосипедиста увезла карета "скорой помощи", а пьяного водителя задержали неравнодушные свидетели ДТП до приезда полиции.
Об этом на своей странице в соцсети написал пользователь Александр Срокин.
- Автомобилист при этом вел себя абсолютно неадекватно, что не удивительно для его стадии опьянения. Такое страшное происшествие не произошло бы, если бы не преступная безответственность водителя. Это лишнее подтверждение, что алкоголь и вождение - вещи не совместимые, а для велосипедистов - напоминание, что наши дороги полны неадекватных идиотов, которые легко готовы пожертвовать вашей жизнью. Будьте внимательны и ответственны! – говорится в сообщении.
Александр Строкин также напомнил автомобилистам, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области легковушка влетела в грузовик — один человек погиб.
ЧП произошло вчера около 17.20.
Пострадавшего велосипедиста увезла карета "скорой помощи", а пьяного водителя задержали неравнодушные свидетели ДТП до приезда полиции.
Об этом на своей странице в соцсети написал пользователь Александр Срокин.
- Автомобилист при этом вел себя абсолютно неадекватно, что не удивительно для его стадии опьянения. Такое страшное происшествие не произошло бы, если бы не преступная безответственность водителя. Это лишнее подтверждение, что алкоголь и вождение - вещи не совместимые, а для велосипедистов - напоминание, что наши дороги полны неадекватных идиотов, которые легко готовы пожертвовать вашей жизнью. Будьте внимательны и ответственны! – говорится в сообщении.
Александр Строкин также напомнил автомобилистам, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области легковушка влетела в грузовик — один человек погиб.
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