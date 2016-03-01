

Ответ на вопрос подготовил директор ООО " Юридическое Агентство " Юрэкс "

Полулях Сергей Юрьевич

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Такие ситуации не редки, когда имеется договор купли-продажи, составленный и подписанный сторонами без привлечения нотариуса. При этом, это относится в большинстве своем, к периоду времени до 2004 года. Многие так и остались на этапе заключенного договора, без его последующей регистрации на то время в бюро технической инвентаризации. И, конечно же, права собственности на такое имущество собственник на сегодня ничем подтвердить не может.На сегодня, у многих есть приобрет е нное имущество, в большинстве сво е м, это нежилые бытовые помещения (цеха и т.д.), на основании договора, без наличия регистрационных документов, которые бы подтверждали право собственности на него.Конечно, государственные регистраторы отказываю в регистрации таких договоров, ссылаясь на то, что согласно требованиям законодательства для регистрации своих прав подаются договора, нотариально заверенные.Есть ли выход из этой ситуации. Эту проблему возможно разрешить в судебном порядке.Анализируя действующее законодательство, мы приходим к выводу, что соответствие или несоответствие договора требованиям закона необходимо оценивать согласно законодательству, которое действовало на момент совершения такой сделки.Согласно гражданского законодательства, действовавшего до 01 января 2004 года, нотариальное удостоверение сделок обязательно было лишь в случаях, определенных законом. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.Что касается конкретно договора купли-продажи, то до 01 января 2004 года нотариальному удостоверению подлежали договора купли-продажи жилого дома, если хотя бы одной из сторон договора являлось физическое лицо. В иных случаях обязательной нотариальной формы договора купли-продажи не было.То есть, учитывая категорию нежилого имущества, то такие договора обязательному нотариальному удостоверению не подлежали. Соответственно такой договор соответствовал требованиям законодательства на момент его подписания.Защитить свои права в таком случае и разрешить этот вопрос с последующей регистрацией права собственности на это имущество на основании такого договора, вы можете в судебном порядке, обратившись с соответствующими исковыми требованиями в суд.