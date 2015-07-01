В этот раз на металлургическом гиганте побывали 11 учеников 7 класса школы " Джерело " .- У нас сейчас идет тема классных и ученических собраний " Место работы наших родителей " , - рассказала классный руководитель 7Б класса школы " Джерело " Милена Супрун, которая и сама на предприятии побывала впервые. - Некоторые родители наших учеников работают на " Запорожстали " и нам стало интересно посмотреть, в чем же заключается их работа.Ребята ознакомились с работой предприятия, узнали, какие знания нужны, по каким предметам, какие умения и навыки необходимо обрести, чтобы в будущем, при желании, работать здесь.Первым пунктом экскурсии стал мартеновский цех. Здесь ребята посетили миксерное отделение и " разливку " .Они заворожено наблюдали, как выплавляется- " варится " и разливается сталь.- Я никогда здесь не был - все так интересно, дух захватывает! Сталь разливается так феерично! - поделился впечатлениями Кирилл Иванов. - Я не думал, что площадь завода такая огромная, я представлял себе, что завод — это просто помещение с несколькими трубами, а он занимает территорию 700 футбольных полей.Дети с удивлением узнали, что на территории меткобината также проходит около 200 км железнодорожных путей, что здесь есть очень современные цеха, скверы и даже зоопарк.Вторым этапом экскурсии стал цех холодной прокатки и его непрерывный травильный агрегат - это совершенно новая линия соляно-кислотного травления. Благодаря современным технологиям, загрязненная вода не сбрасывается в Днепр, а выбросы паров кислот уменьшены на 80%.Как бы интересно детям не было побывать здесь, они все же очень хотели увидеть настоящий зоопарк посреди завода.Зооуголок находится на территории управления железнодорожного транспорта. Здесь живут как мелкие пернатые, например, голуби и попугаи, так и крупные - лебеди, павлины и страусы.Особое умиление вызвало семейство сурков, которые уже окончательно проснулись и даже не прятались от гостей.Очень интересно было слушать, как дети между собой делились впечатлениями от увиденного. Больше всего их поразил масштаб - многие просто даже не представляли, что " Запорожсталь " - это практически город в городе.