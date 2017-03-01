В Мелитополе власть объявила наступательную войну против "несогласных" с нею и целенаправленно продолжает акцию по запугиванию, применяя политические репрессии к местным оппозиционерам.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил народный депутат Украины Евгений Балицкий.
Как писала "Индустриалка", этой ночью в Мелитополе подверглись нападению аптеки сети "Оптима", которая принадлежит семье депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елене Трошиной. Сегодня жители города пришли под стены горсовета с требованием остановить царящий в Мелитополе беспредел. Полиция устанавливает личности поджигателей аптек в Мелитополе.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил народный депутат Украины Евгений Балицкий.
Как писала "Индустриалка", этой ночью в Мелитополе подверглись нападению аптеки сети "Оптима", которая принадлежит семье депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елене Трошиной. Сегодня жители города пришли под стены горсовета с требованием остановить царящий в Мелитополе беспредел. Полиция устанавливает личности поджигателей аптек в Мелитополе.
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