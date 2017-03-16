Гвардейцы воинской части 3029 присоединились к Всеукраинского флешмобу 22blood_donors
25 бойцов 9-го полка оперативного назначения сдали на областной станции переливания кровь для помощи боевым товарищам в зоне АТО.
"Ми завжди раді хоч якось допомогти своїм побратимам, які знаходяться на передовій", – отметил младший сержант Владислав Злотник.
А товарищи Владислава уверяют, что если бы кровь понадобилась не только защитникам Украины, они все равно не отказались бы.
"Ніхто не злякався і ніхто не втратив свідомості, – отметил старший лейтенант Роман Гладыш. – Бійці жартували, що могли б кожного тижня займатись подібним, але наступного тижня приїдуть вже їх товариші".
Автор - Анатолий Гололобов
25 бойцов 9-го полка оперативного назначения сдали на областной станции переливания кровь для помощи боевым товарищам в зоне АТО.
"Ми завжди раді хоч якось допомогти своїм побратимам, які знаходяться на передовій", – отметил младший сержант Владислав Злотник.
А товарищи Владислава уверяют, что если бы кровь понадобилась не только защитникам Украины, они все равно не отказались бы.
"Ніхто не злякався і ніхто не втратив свідомості, – отметил старший лейтенант Роман Гладыш. – Бійці жартували, що могли б кожного тижня займатись подібним, але наступного тижня приїдуть вже їх товариші".
Автор - Анатолий Гололобов
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