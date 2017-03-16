25 бойцов 9-го полка оперативного назначения сдали на областной станции переливания кровь для помощи боевым товарищам в зоне АТО." Ми завжди раді хоч якось допомогти своїм побратимам, які знаходяться на передовій", – отметил младший сержант Владислав Злотник.А товарищи Владислава уверяют, что если бы кровь понадобилась не только защитникам Украины, они все равно не отказались бы." Ніхто не злякався і ніхто не втратив свідомості, – отметил старший лейтенант Роман Гладыш. – Бійці жартували, що могли б кожного тижня займатись подібним, але наступного тижня приїдуть вже їх товариші " .Автор - Анатолий Гололобов