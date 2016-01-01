Десятки жителей Мелитополя вышли сегодня под стены городского совета, чтобы выразить свое недовольство работой власти и потребовать от мэра остановить беспредел, творящийся в городе последние несколько лет.
Напомним, за полтора года на депутатов, в том числе и на представителя ОБ Елену Трошину, было совершено не одно нападение. А совсем недавно, в конце февраля, зятя секретаря горсовета Галины Данильченко средь бела дня неизвестный ударил ножом. К счастью, ранение в спину оказалось непроникающим. Также было совершено нападение на депутата, симпатизирующего этой политической силе Дмитрия Трухина. Виновные не найдены до сих пор.
- У нас происходит беспредел, а людей никто не хочет слушать и всячески закрывают им рот, - возмущается жительница Мелитополя Галина Сечена. - Это касается и повышения тарифов на коммуналку, и бездействия правоохранительных органов в разных вопросах. На людей нападают, а никто не ищет виновных! На улицах происходит разгул преступности — мелитопольцы уже боятся ходить по улицам!
Поводом для сегодняшнего митинга стали ночные пожары в нескольких аптеках сети "Оптима", которая принадлежит семье депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елены Трошиной.
Как писала "Индустриалка", ночью с интервалом в 15 минут на телефон "101" поступила информация о пожарах в аптеках по проспекту 50-летия Победы и улице Гризодубовой.
Неизвестные, разобрав пластиковые ролеты и выбив стекла, бросили бутылки с горючей жидкостью внутрь аптек - из-за чего в помещениях произошло возгорание и только чудом никто не погиб и не пострадали жилые дома.
Ночные события переполнили чашу терпения мелитопольцев и они вышли под стены мэрии, чтобы показать свое негативное отношение к власти и потребовать от городского головы Сергея Минько отреагировать на происходящие.
Мелитопльцы напуганы и считают, что если уже в городе стали открыто нападать на депутатов, то чего ожидать им.
Нападение на аптеки в Мелитополе стало продолжением череды криминальных действий, направленных против депутатов городского совета от Оппозиционного блока.
- Вот скажите, кому мешали эти аптеки и зачем их было поджигать, - говорит Галина Сечена. - Я еще посмотрю, как власть будет разбираться с этими аптеками, а ведь уже весь город знает, что это так оказывают давление на депутатов Оппозиционного блока. И со всех сторон происходят такие наезды на этих депутатов. А все потому что под ногами местной власти горит земля — скоро выборы, а они чувствуют, что люди поддерживают Оппозиционный блок — это не выгодно мэру, вот и получается такая ситуация.
Митингующие заявили, что пришли на митинг, чтобы продемонстрировать власти протест против беззакония и разгула криминалитета в городе.
Во время митинга к собравшимся обратилась депутат городского совета от Оппозиционного блока, секретарь городского совета Галина Данильченко, которая связывает поджог аптек с политической деятельностью Трошиной.
- На депутатов от Оппозиционного блока постоянно нападают и преследуют, потому что мы продолжаем бороться и отстаивать права мелитопольцев, - подчеркнула Галина Данильченко. - Судя по событиям, которые происходят — мы на правильном пути. Нас пытаются уничтожить, потому что мы перешли дорогу сегодняшней власти, которая привыкла воровать и делать это безнаказанно. Разгул преступности начинается в том случае, если руководитель города сам нарушает закон!
Секретарь горсовета акцентировала внимание на том, что беззаконие в Мелитополе происходит при попустительстве областной власти:
- Мы неоднократно обращались к председателю облгосадминистрации Константину Брылю с просьбами приехать и лично разобраться с тем, что происходит в нашем городе, но Константин Иванович не откликнулся. Создание напряженной обстановки — выгодно нашему мэру, потому что это отвлекает внимание людей от главных проблем — высоких тарифов, заоблачных цен. Но я вам обещаю, наша партия будет идти своим законным путем и добиваться справедливости ради горожан. И нас не нужно пугать — мы не из пугливых.
Слова Галины Николаевны встретили аплодисментами, а мэру и его замам мелипотопольцы кричали "Ганьба" и "Позор", но и эти слова не заставили чиновников спуститься к народу, чтобы честно ответитьна вопросы.
...Пока под стенами мэрии митинговали против мэра, в аптеках, где произошли пожары полным ходом шла уборка. Правда, усилия сотрудниц не очень то заметны - черный дым, оставил свой след на полках, медикаментах, стенах и потолках.
Помещения чудом не сгорели, благодаря оперативной реакции пожарных и охранной фирме. Сумму ущерба владельцы пока озвучить не могут, но говорят, что абсолютно весь товар, находящийся на полках придется выбросить. Эта же судьба постигнет и мебель. Отдельно придется также делать ремонт во всех помещениях, потому что иначе от последствий не избавься — едкий запах гари въелся надолго.
Депутата городского совета от Оппозиционного блока Елена Трошина заявила, что ее сегодня заботит не столько сумма ущерба, сколько жизнь и здоровье ее родных и близких.
- Все началось сразу после того, как я была избрана депутатом городского совета от Оппозиционного блока в 2015 году, - рассказала "Индустриалке" Елена Трошина. - От городской власти и конкретно от мэра Сергея Минько на меня оказывалось психологическое давление и поступали угрозы с требованием прекратить работу. А уже 13 января 2016 года на меня совершили вооруженное нападение прямо возле дома. По данному факту заведено уголовное дело, но оно до сих пор так и не расследуется. А этой ночью произошел поджог, принадлежащего мне помещения. Поджог одновременно совершили в трех аптеках. Для этого люди в масках забрасывали в помещения бутылки с горючей жидкостью.
Я считаю, что это именно власть таким образом показывает, что я как депутат мешаю. До этого дня на меня неоднократно оказывалось психологическое давление и оно продолжается. Если в нашей стране сегодня страшно жить депутату, то я представляю, как страшно обычным людям.
Что делать дальше и как защищаться Елена просто не знает. Говорит, что по поводу нападения, которое произошло в январе 2016 года, когда ее избили и передали "привет от Федорова" (заместитель городского головы), она обращалась за помощью и к Президенту, и в Генеральную прокуратуру, но воз и ныне там, а преступники продолжают разгуливать на свободе.
- Боюсь, что это только предупреждение, а в следующий раз мне придут уже голову снимать, - говорит Елена. - Страшно не за себя, а за родных и ребенка. Конечно, я буду писать заявление, но сомневаюсь, что это принесет какой-то положительный результат. Бросать свою политическую деятельность не собираюсь.
Напомним, за полтора года на депутатов, в том числе и на представителя ОБ Елену Трошину, было совершено не одно нападение. А совсем недавно, в конце февраля, зятя секретаря горсовета Галины Данильченко средь бела дня неизвестный ударил ножом. К счастью, ранение в спину оказалось непроникающим. Также было совершено нападение на депутата, симпатизирующего этой политической силе Дмитрия Трухина. Виновные не найдены до сих пор.
- У нас происходит беспредел, а людей никто не хочет слушать и всячески закрывают им рот, - возмущается жительница Мелитополя Галина Сечена. - Это касается и повышения тарифов на коммуналку, и бездействия правоохранительных органов в разных вопросах. На людей нападают, а никто не ищет виновных! На улицах происходит разгул преступности — мелитопольцы уже боятся ходить по улицам!
Поводом для сегодняшнего митинга стали ночные пожары в нескольких аптеках сети "Оптима", которая принадлежит семье депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елены Трошиной.
Как писала "Индустриалка", ночью с интервалом в 15 минут на телефон "101" поступила информация о пожарах в аптеках по проспекту 50-летия Победы и улице Гризодубовой.
Неизвестные, разобрав пластиковые ролеты и выбив стекла, бросили бутылки с горючей жидкостью внутрь аптек - из-за чего в помещениях произошло возгорание и только чудом никто не погиб и не пострадали жилые дома.
Ночные события переполнили чашу терпения мелитопольцев и они вышли под стены мэрии, чтобы показать свое негативное отношение к власти и потребовать от городского головы Сергея Минько отреагировать на происходящие.
Мелитопльцы напуганы и считают, что если уже в городе стали открыто нападать на депутатов, то чего ожидать им.
Нападение на аптеки в Мелитополе стало продолжением череды криминальных действий, направленных против депутатов городского совета от Оппозиционного блока.
- Вот скажите, кому мешали эти аптеки и зачем их было поджигать, - говорит Галина Сечена. - Я еще посмотрю, как власть будет разбираться с этими аптеками, а ведь уже весь город знает, что это так оказывают давление на депутатов Оппозиционного блока. И со всех сторон происходят такие наезды на этих депутатов. А все потому что под ногами местной власти горит земля — скоро выборы, а они чувствуют, что люди поддерживают Оппозиционный блок — это не выгодно мэру, вот и получается такая ситуация.
Митингующие заявили, что пришли на митинг, чтобы продемонстрировать власти протест против беззакония и разгула криминалитета в городе.
Во время митинга к собравшимся обратилась депутат городского совета от Оппозиционного блока, секретарь городского совета Галина Данильченко, которая связывает поджог аптек с политической деятельностью Трошиной.
- На депутатов от Оппозиционного блока постоянно нападают и преследуют, потому что мы продолжаем бороться и отстаивать права мелитопольцев, - подчеркнула Галина Данильченко. - Судя по событиям, которые происходят — мы на правильном пути. Нас пытаются уничтожить, потому что мы перешли дорогу сегодняшней власти, которая привыкла воровать и делать это безнаказанно. Разгул преступности начинается в том случае, если руководитель города сам нарушает закон!
Секретарь горсовета акцентировала внимание на том, что беззаконие в Мелитополе происходит при попустительстве областной власти:
- Мы неоднократно обращались к председателю облгосадминистрации Константину Брылю с просьбами приехать и лично разобраться с тем, что происходит в нашем городе, но Константин Иванович не откликнулся. Создание напряженной обстановки — выгодно нашему мэру, потому что это отвлекает внимание людей от главных проблем — высоких тарифов, заоблачных цен. Но я вам обещаю, наша партия будет идти своим законным путем и добиваться справедливости ради горожан. И нас не нужно пугать — мы не из пугливых.
Слова Галины Николаевны встретили аплодисментами, а мэру и его замам мелипотопольцы кричали "Ганьба" и "Позор", но и эти слова не заставили чиновников спуститься к народу, чтобы честно ответитьна вопросы.
...Пока под стенами мэрии митинговали против мэра, в аптеках, где произошли пожары полным ходом шла уборка. Правда, усилия сотрудниц не очень то заметны - черный дым, оставил свой след на полках, медикаментах, стенах и потолках.
Помещения чудом не сгорели, благодаря оперативной реакции пожарных и охранной фирме. Сумму ущерба владельцы пока озвучить не могут, но говорят, что абсолютно весь товар, находящийся на полках придется выбросить. Эта же судьба постигнет и мебель. Отдельно придется также делать ремонт во всех помещениях, потому что иначе от последствий не избавься — едкий запах гари въелся надолго.
Депутата городского совета от Оппозиционного блока Елена Трошина заявила, что ее сегодня заботит не столько сумма ущерба, сколько жизнь и здоровье ее родных и близких.
- Все началось сразу после того, как я была избрана депутатом городского совета от Оппозиционного блока в 2015 году, - рассказала "Индустриалке" Елена Трошина. - От городской власти и конкретно от мэра Сергея Минько на меня оказывалось психологическое давление и поступали угрозы с требованием прекратить работу. А уже 13 января 2016 года на меня совершили вооруженное нападение прямо возле дома. По данному факту заведено уголовное дело, но оно до сих пор так и не расследуется. А этой ночью произошел поджог, принадлежащего мне помещения. Поджог одновременно совершили в трех аптеках. Для этого люди в масках забрасывали в помещения бутылки с горючей жидкостью.
Я считаю, что это именно власть таким образом показывает, что я как депутат мешаю. До этого дня на меня неоднократно оказывалось психологическое давление и оно продолжается. Если в нашей стране сегодня страшно жить депутату, то я представляю, как страшно обычным людям.
Что делать дальше и как защищаться Елена просто не знает. Говорит, что по поводу нападения, которое произошло в январе 2016 года, когда ее избили и передали "привет от Федорова" (заместитель городского головы), она обращалась за помощью и к Президенту, и в Генеральную прокуратуру, но воз и ныне там, а преступники продолжают разгуливать на свободе.
- Боюсь, что это только предупреждение, а в следующий раз мне придут уже голову снимать, - говорит Елена. - Страшно не за себя, а за родных и ребенка. Конечно, я буду писать заявление, но сомневаюсь, что это принесет какой-то положительный результат. Бросать свою политическую деятельность не собираюсь.
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