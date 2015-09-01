- Во всем тюрко-татарском мире нет, наверное, фигуры более значимой, чем Исмаил Гаспринский, - сообщают сотрудники библиотеки. - Его имя стало символом перемен, отказа от догм и стереотипов. Сейчас его называют великим, а в советское время его имя даже произносить было опасно.Исмаил Гаспринский основал первую и на протяжении многих лет издавал единственную тюркоязычную газету "Терджиман-Переводчик", разработал новый звуковой метод преподавания, написал множество учебников на родном языке, публицистические и художественные произведения, изучал средневековые памятники мусульманского Крыма – это только часть из направлений его деятельности.На встрече, которую библиотека проводит совместно с Запорожским центром татарской культуры "Алтын ай", запорожцев познакомят с деятельностью Исмаила Гаспринского.