Запорожье стало одним из первых городов Украины, где появилось местное представительство Союза украинских предпринимателей (СУП). В конференц-зале отеля " Интурист " сегодня прошла встреча с представителями малого и среднего бизнеса Запорожья, во время которой создатели объединения рассказали о главных целях и задачах СУПа, а также поделились личным опытом по ведению бизнеса.Как рассказал президент Союза украинских предпринимателей, член Национального совета реформ, соучредитель компании " Нова пошта " Вячеслав Климов, приоритетными направлениями СУП являются: реформы в области налоговой и таможенной политики; развитие и поддержка украинских производителей, которые работают на экспорт; поддержка и развитие предпринимательства.- Главная цель — быть единым голосом украинского бизнеса в общении с обществом и с властью, - отметил Вячеслав Климов. - Мы коммуницируем со всеми ветками власти, участники Союза генерируют предложения в законопроекты, в подзаконные акты. Поэтому мы не просто открыты, а обязаны работать со всеми уровнями власти, в том числе местной. Я думаю, сегодня мы нащупаем какие-то точки соприкосновения, какие условия должна создать местная власть для улучшения бизнес-климата в Запорожье.Во время встречи присутствовали также представители городской власти Запорожья: первый заместитель городского головы Сергей Мешок и заместитель мэра Валерий Эделев, что особо отметили организаторы мероприятия. По их словам, как правило, на таких встречах происходит диалог предпринимателей с представителями власти. Однако важно, чтобы предпринимателей не только слушали, но и слышали, тем самым создавая в городе благоприятный бизнес-климат.- Предприниматели, бизнесмены решили объединиться для решения тех насущных проблем бизнеса, которые сегодня существуют. Такая организация будет, в хорошем смысле слова, лоббировать интересы малого и среднего бизнеса, - отметил профильный заместитель мэра Запорожья Валерий Эделев. - Конечно же, город Запорожье и местные органы власти заинтересованы в создании максимально большого количества таких предприятий, потому что более 58% бюджета — это как раз таки поступления от малых и средних предприятий. И их рост в значительной степени укрепит не только финансовое положение города, но и стабилизирует политическую ситуацию. Поэтому мы, конечно же, двумя руками за создание таких союзов предпринимателей. И всячески в рамках действующего законодательства и своих полномочий будем помогать, холить и лелеять.По словам Валерия Эделева, социально активные, социально ориентированные предприятия очень важны для города, поскольку являются союзниками в решении многих социальных проектов, которые инициирует город. Социально ответственный бизнес есть среди крупных промышленников, хотелось бы, чтобы с подобными инициативами на благо горожан выступал и средний бизнес.На появление представительства СУПа в Запорожье городская власть возлагает большие надежды, ведь это поспособствует возникновению новых рабочих мест и новых предприятий, позволит запорожским членам Союза предлагать конкретные шаги по улучшению действующего законодательства, которое ослабит регуляторное давление на бизнес и будет способствовать привлечению инвестиций в город.- В любом адекватном государстве именно предприниматели составляют основу экономики, потому что это самая многочисленная категория и охватывает абсолютно все отрасли жизни нашего общества. Однако в нашей стране о предпринимателях забыли все, - констатировал председатель наблюдательного совета ООО " Токмак Солар Энерджи " ,Э депутат Запорожского областного совета Александр Репкин. - Распространение СУПа по всем регионам страны нашло отклик. И на сегодня все люди, которые не сидят на чемоданах, которые видят себя в этой стране, объединяются для того, чтобы сначала ментально поменять себя, научиться выполнять правила, а потом эти правила создавать, в том числе при взаимодействии с государством. Мы ищем людей, которые, в первую очередь, хотят изменить себя, во вторую — менять порядок и правила ведения бизнеса.