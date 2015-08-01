В районе села Новоалександровка, что в Запорожском районе легковушка оказалась на встречке и врезалась в грузовой автомобиль, пассажир одной из машин погиб на месте.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, сегодня утром на телефон "102" поступило сообщение о том, что на трассе "Запорожье-Мариуполь" произошла авария.
Выяснилось, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" хотел обогнать машину, которая ехала впереди и выехал на встречную полосу движения, по которой двигался грузовик "Рено".
Из-за сильного столкновения, 20-летний пассажир, который находился в легковушке, от полученных травм скончался.
Прибыв на место происшествия, врачи "скорой" госпитализировали в больницу Запорожья четыре человека — водителя и пассажиров "ВАЗа".
Проводится расследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье произошла тройная авария
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, сегодня утром на телефон "102" поступило сообщение о том, что на трассе "Запорожье-Мариуполь" произошла авария.
Выяснилось, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" хотел обогнать машину, которая ехала впереди и выехал на встречную полосу движения, по которой двигался грузовик "Рено".
Из-за сильного столкновения, 20-летний пассажир, который находился в легковушке, от полученных травм скончался.
Прибыв на место происшествия, врачи "скорой" госпитализировали в больницу Запорожья четыре человека — водителя и пассажиров "ВАЗа".
Проводится расследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье произошла тройная авария
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