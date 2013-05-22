Первая персональная выставка запорожского фотографа Алексея Забуги открылась в Выставочном зале Союза фотохудожников.
На фотографиях — походы автора в 70-е -90-е годы по Якутии, Алтаю, Таймыру и Камчатке, а также и современное Запорожье и другие города Украины.
- На Южной Камчатке посмотрели цепь вулканов, видели, как они бурлят, интересно, - вспоминает Алексей Григорьевич. - Конечно, в таких походах были элементы риска. Но мужчины для того и созданы, чтобы где-то преодолевать препятствия, немного рисковать.
Фотография — мое хобби, увлекся ею с 14 лет, и это любимое дело не оставлял никогда. А основная моя профессия совершенно другая, работаю с кадрами.
Любимое место для съемок — Хортица. Она всегда разнообразна, там интересно осенью, зимой и весной.
На выставке представлено около восьмидесяти фото. Она будет работать в Выставочном зале Союза фотохудожников до 1 апреля.
Вход свободный.
Телефон для справок 233-11-83.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье открыли выставку картин украинских немцев к 500-летию Реформации".
Фото автора
На фотографиях — походы автора в 70-е -90-е годы по Якутии, Алтаю, Таймыру и Камчатке, а также и современное Запорожье и другие города Украины.
- На Южной Камчатке посмотрели цепь вулканов, видели, как они бурлят, интересно, - вспоминает Алексей Григорьевич. - Конечно, в таких походах были элементы риска. Но мужчины для того и созданы, чтобы где-то преодолевать препятствия, немного рисковать.
Фотография — мое хобби, увлекся ею с 14 лет, и это любимое дело не оставлял никогда. А основная моя профессия совершенно другая, работаю с кадрами.
Любимое место для съемок — Хортица. Она всегда разнообразна, там интересно осенью, зимой и весной.
На выставке представлено около восьмидесяти фото. Она будет работать в Выставочном зале Союза фотохудожников до 1 апреля.
Вход свободный.
Телефон для справок 233-11-83.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье открыли выставку картин украинских немцев к 500-летию Реформации".
Алексей Забуга
Герой фотографии "Шеф", руководитель одного из дальних походов Евгений Позняк на фото и в жизни
Фото автора
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