Минобороны, в чьем ведении находится госпиталь, средства на такие цели не выделяло — медучреждение для лечения раненых и больных бойцов, напомним, восстанавливали всем миром. Несмотря на то, что фасад имел неприглядный вид, а балкон грозился упасть на головы сотрудников или пациентов, было понятно, что денег на приведение фасада, балкона и крыльца в порядок вряд ли удастся самостоятельно найти.И тогда начальник Запорожского военного госпиталя Ольга Чоп обратилась за помощью к городским властям. Местная власть отреагировала действенно: 30 июня прошлого года на сессии горсовета депутаты проголосовали за выделение 270 865 гривен на проведение текущего ремонта фасада, центрального входа главного лечебного корпуса воинской части А3309. Они были заложены в Городскую программу оказания шефской помощи военным комиссариатам, военным частям Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины.Согласно договора, деньги выделялись балансосодержателю здания — квартирно-эксплуатационному отделу г. Запорожья Юго-Восточного территориального КЭУ Министерства обороны. Представители запорожского отдела должны были заключать договоры на приобретение материалов и выполнение работ.- Начали работу в начале сентября, - вспоминает Ольга Чоп. - Это просто ужас! Даже мы, врачи, не имея строительного образования, понимали, что они делают некачественно....Ремонт начали с укладки кафеля на крыльце. Положили быстро и также быстро сняли – поскольку работы параллельно проводились на балконе, плитка пришла в негодность: на ней появились трещины и расколы. Плитка, которую затем снова положили, тоже долго не выдержала. К тому же она абсолютно не годится для крыльца — слишком скользкая, убиться можно. Чтобы предотвратить травмирование пациентов и сотрудников, на крыльцо положили "дорожку" из подручных материалов.Как рассказала Ольга Чоп, все попытки объясниться с представителями фирмы были безрезультатны.: " На все мои вопросы мне отвечали: командуйте госпиталем, а не ремонтом. Но я не могла закрывать глаза на происходящее. Например, во время работ специалисты забыли провести освещение на балконе. Ситуация была исправлена только после напоминания " .С балконом есть свои нюансы. В свое время не была сделана гидроизоляция стен и вода во время дождя затекает в здание. Сейчас там находится кабинет УЗИ, где находится дорогостоящее оборудование, подаренное госпиталю Святославом Вакарчуком. Строителям на этот момент сотрудники госпиталя указывали, но к их глубокому огорчению, ситуация не изменилась и после ремонта.Стоит особо отметить, что они работали и в непогоду, что тоже сказалось на качестве.То есть долгожданный для коллектива ремонт фасада обернулся не радостью, в сплошным разочарованием и претензиями к подрядчикам, которые гнали откровенный брак.По словам Ольги Чоп, ей, начальнику госпиталя, представители фирмы-подрядчика не посчитали нужным предоставить смету ремонтных работ.Ситуация выходила из-под контроля, и начальник госпиталя была уже просто в отчаянии. И в один из дней Ольга Михайловна случайно встречает депутата Александра Кобзарюка, который приехал переговорить по бойцу. Начальник госпиталя пожаловалась на ремонтников: " Посмотрите, что за безобразие! " .- Он нашел подрядчика и после этого начались телодвижения, - делится Ольга Михайловна. - Что-то переделали, но до конца толком не сделали. А в начале декабря приходят к начальнику госпиталя: " Давайте подписывать акт " . Я сказала, что подписывать не буду, объект не готов. Мы вам напишем гарантийное письмо, говорят. Была выездная комиссия и было принято решение не подписывать акты за некачественную работу.- Косметический ремонт фасада. Крыльцо нужно переделывать однозначно! Оно скользкое, плитка плохого качества, положена ужасно, уже поотваливалась. Мы им сразу говорили, что поменяйте, не годится. Нам показывали сертификат качества. Но людям ходить по плитке, а не по сертификату. Один раз кафель уже снимали — положили не по той технологии.С балкона как текло, так и течет, как затекало в кабинет, так и затекает. А на самом крыльце во время должя остается большая лужа. В качестве компесации они отремонтировали в поликлинике кабинет для военно-полевой стоматологии. Но акты я так и не подписала.Депутат горсовета Александр Кобзарюк хорошо помнит ту эпопею с ремонтниками.- Работы проводила организация " Кифа " , - рассказывает " Индустриалке " Александр Кобзарюк. - Пришли непонятные люди, сказали, что готовы приступить к работам. В госпитале, конечно, обрадовались. А дальше был кошмар!В документах было заявлено, что будут работать специалисты высокой квалификации, но складывалось впечатление, что у них вообще нет разряда. Они постоянно отклонялись о написанного в документах , делали по-своему. Со сроками не справились, материалы были непонятно какого качества. А в какой-то момент вообще прекратили работать.По просьбе начальника госпиталя я включился в процесс, нашел их руководителя. Меня убедили, что все будет нормально, что вопрос будет решен. С этого момента началось некоторое оживление. Но я понимал: пока там стою над душой, дело идет, когда меня нет — все по-другому.В прошлом году работы они не закончили, подряд перешел на 2017 год. Они должны переделать то, что не получилось с первого раза и доделать все, что положено.Когда Александр Кобзарюк занялся этой ситуацией, он привлек специалиста из строительной компании, чтобы независимый эксперт мог проверить качество и стоимость работ. Тот подтвердил, что материалы используются сомнительного качества — вместо предусмотренных сметой. Он также подтвердил, что квалификация рабочих не соответствует заявленной в смете.Депутат горсовета уже в этом году заезжал в госпиталь, интересовался, что с ремонтом. " Я этот вопрос держу на контроле " , - заверил "Индустриалку" Александр.О ситуации знает и начальник квартирно-эксплуатационного отдела г. Запорожья Руслан Завальнюк, которого о состоянии дел неоднократно информировала начальник госпиталя Ольга Чоп, ему также направлял депутатский запрос Александр Кобзарюк. По словам Ольги Михайловны, если рабочие не устранят недоделки, КЭО будет подавать на них в суд.В пятницу журналисты " Индустриалки " снова побывали в госпитале. Хотя была хорошая погода, никого из строителей Последствия ремонта, если это можно так назвать, представляют печальную картину. Плитку на крыльце рабочие местами поотбивали, в результате оно с " проплешинами " , битую сложили в кучу. Та часть, которая осталась, тоже не внушает оптимизма — стыки заделаны очень неаккуратно. Об устройстве гидроизоляции стен — чтобы вода не затекала в кабинет пока нет и речи. Покрашенные осенью в желтый цвет колонны в каких-то белых потеках и разводах...По словам Ольги Чоп, строители пообещали вернуться как только установится погода.Фото: Александр Прилепа