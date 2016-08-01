В Бородинском микрорайоне Запорожья ночью напали на мужчину.
Патрульные увидели на дороге человека, который рассказал, что его избили и украли золотой браслет. Запорожец запомнил лицо нападавшего и описал его инспекторам.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, недалеко от места преступления правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого. Потерпевший опознал своего обидчика. У него также нашли украденный браслет.
Пострадавшего мужчину на "скорой" доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области работодатель избил сотрудника до смерти.
Читайте также: В Запорожье ребенок напился вина.
Патрульные увидели на дороге человека, который рассказал, что его избили и украли золотой браслет. Запорожец запомнил лицо нападавшего и описал его инспекторам.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, недалеко от места преступления правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого. Потерпевший опознал своего обидчика. У него также нашли украденный браслет.
Пострадавшего мужчину на "скорой" доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области работодатель избил сотрудника до смерти.
Читайте также: В Запорожье ребенок напился вина.
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